kloblonda написав:Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности? если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой! Это беспредел со стороны банка! Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги! Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту! При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал! прокомментируйте свой беспредел!
Можно перейти на бесплатную карту, как у всех стандартных пенсионеров.
Специалисты в отделении работают на премию,одним словом,когда у меня видели в портмоне несколько тех паспортов,вспомнили про план страховок,вопрос у меня был тогда только перевыпуск пластмассы
Ethereum написав:А скільки зараз % на Мобільних? Прив'язку до відділення не зняли?
На МЗ 7 прОцентів в гривні.
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