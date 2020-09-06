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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1740174117421743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 496
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
148
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
135
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 496
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 07:00

  vadymbanker написав:
kloblonda написав:Добрый день! А что это за принуждение к оплате пенсионной картой для военных пенсионеров? особенно если пенсионер проживает в сельской местности?
если нет оплат у кого на 1000 у кого на 3000 грн. в месяц то снимается комиссия за пользование картой!
Это беспредел со стороны банка!
Что это за принуждение? Вы воспользовались тем что военные пенсионеры не могут по закону перейти в любой другой банк страны и решили на них зарабатывать деньги!
Мало того что в банк невозможно попасть очереди сумасшедшие и работает все один сотрудник. 2 месяца ушло на то чтобы попасть на прием к специалисту!
При том, что ввели комиссию и никто это не подписывал!
прокомментируйте свой беспредел!
Можно перейти на бесплатную карту, как у всех стандартных пенсионеров.

Специалисты в отделении работают на премию,одним словом,когда у меня видели в портмоне несколько тех паспортов,вспомнили про план страховок,вопрос у меня был тогда только перевыпуск пластмассы
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:03

  Ethereum написав:А скільки зараз % на Мобільних?
Прив'язку до відділення не зняли?

На МЗ 7 прОцентів в гривні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:52

Re: Ощадбанк

  iov написав:Вы видите разницу между Debit World и Debit World? Нет? а она есть))) 25 грн

Шаровые ЗАРПЛАТНЫЕ карты не участвуют в MasterCard Rewards :idea:
И ЭТО видит менагер, который заказывает карту :evil:
А вот если не видит, то хай ему нач. отд-я покажет :!:

ПС. Вааще берите Виза Классик, она точно нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:13

«Ощадбанк» у 2021 році стане учасником Фонду гарантування вкладів -
https://ucap.io/oshhadbank-u-2021-roczi-stane-uchasnykom-fondu-garantuvannya-vkladiv/

Это шо, в Ощаде c 2021 тоже будет только 200 тыс гарантированных :?:
J0va
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:52

  J0va написав:«Ощадбанк» у 2021 році стане учасником Фонду гарантування вкладів -
https://ucap.io/oshhadbank-u-2021-roczi-stane-uchasnykom-fondu-garantuvannya-vkladiv/

Это шо, в Ощаде c 2021 тоже будет только 200 тыс гарантированных :?:

Саме так...пропозиція.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:54

З Мій рахунок на Мій рахунок в ІБ Мого банку за прихід і вихід комісії немає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 14:57

Re: Ощадбанк

  J0va написав:«Ощадбанк» у 2021 році стане учасником Фонду гарантування вкладів -
https://ucap.io/oshhadbank-u-2021-roczi-stane-uchasnykom-fondu-garantuvannya-vkladiv/

Это шо, в Ощаде c 2021 тоже будет только 200 тыс гарантированных :?:


Пресс служба НБУ пише, що хочуть ще і гарантовану суму збільшити до 600000
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:06

Прикупив валюти в Ощаді(з картки на картку) - став преміум-клієнтом :shock:

З цього статусу можна щось вижати ліквідне? Хоча б валюту/папір можна замовити без походу в касу?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 15:22

  KVV написав:Прикупив валюти в Ощаді(з картки на картку) - став преміум-клієнтом :shock:

З цього статусу можна щось вижати ліквідне? Хоча б валюту/папір можна замовити без походу в касу?


Можна
Прямим дзвінком до персонального менеджера
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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