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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1741174217431744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
148
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:49

Ощад на всю голову ощад стал.

Ввели комиссию за снятие наличных более 50000 грн/мес, даже по зарплатному проекту, т.е. свои накопления на ЗП карточке я теперь не могу снять без комиссии.

Вчера не смог перевести деньги с карты на карту.
Оказывается...
После 22-00 до 6-00 разрешена только 1 операция по переводу денег с карты на карту.
Я перевел сиделке тетки денег на карту - теперь следующая операция возможна только после 6-00.
Мне нужно перевести денег родителям, мне нужно перевести денег по своим делам - хрен вам.
Мне не дают распоряжаться своими деньгами.
traderdwarf
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З нами з: 08.09.20
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:26

Re: Ощадбанк

traderdwarf написав:Ощад на всю голову ощад стал.

Ввели комиссию за снятие наличных более 50000 грн/мес, даже по зарплатному проекту, т.е. свои накопления на ЗП карточке я теперь не могу снять без комиссии.

Вчера не смог перевести деньги с карты на карту.
Оказывается...
После 22-00 до 6-00 разрешена только 1 операция по переводу денег с карты на карту.
Я перевел сиделке тетки денег на карту - теперь следующая операция возможна только после 6-00.
Мне нужно перевести денег родителям, мне нужно перевести денег по своим делам - хрен вам.
Мне не дают распоряжаться своими деньгами.
В кассе Банка, два снятия в месяц без ограничения по сумме, - без комисси.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:34

Re: Ощадбанк

Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке
.......
Boundless
 
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  #<1 ... 1741174217431744
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