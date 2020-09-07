Ощад на всю голову ощад стал.
Ввели комиссию за снятие наличных более 50000 грн/мес, даже по зарплатному проекту, т.е. свои накопления на ЗП карточке я теперь не могу снять без комиссии.
Вчера не смог перевести деньги с карты на карту.
Оказывается...
После 22-00 до 6-00 разрешена только 1 операция по переводу денег с карты на карту.
Я перевел сиделке тетки денег на карту - теперь следующая операция возможна только после 6-00.
Мне нужно перевести денег родителям, мне нужно перевести денег по своим делам - хрен вам.
Мне не дают распоряжаться своими деньгами.