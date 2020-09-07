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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:49
Ощад на всю голову ощад стал.
Ввели комиссию за снятие наличных более 50000 грн/мес, даже по зарплатному проекту, т.е. свои накопления на ЗП карточке я теперь не могу снять без комиссии.
Вчера не смог перевести деньги с карты на карту.
Оказывается...
После 22-00 до 6-00 разрешена только 1 операция по переводу денег с карты на карту.
Я перевел сиделке тетки денег на карту - теперь следующая операция возможна только после 6-00.
Мне нужно перевести денег родителям, мне нужно перевести денег по своим делам - хрен вам.
Мне не дают распоряжаться своими деньгами.
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traderdwarf
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Додано: Вів 08 вер, 2020 11:26
traderdwarf написав:Ощад на всю голову ощад стал.
Ввели комиссию за снятие наличных более 50000 грн/мес, даже по зарплатному проекту, т.е. свои накопления на ЗП карточке я теперь не могу снять без комиссии.
Вчера не смог перевести деньги с карты на карту.
Оказывается...
После 22-00 до 6-00 разрешена только 1 операция по переводу денег с карты на карту.
Я перевел сиделке тетки денег на карту - теперь следующая операция возможна только после 6-00.
Мне нужно перевести денег родителям, мне нужно перевести денег по своим делам - хрен вам.
Мне не дают распоряжаться своими деньгами.
В кассе Банка, два снятия в месяц без ограничения по сумме, - без комисси.
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vadymbanker
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Додано: Вів 08 вер, 2020 11:34
Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке
.......
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Boundless
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:48
Boundless написав:
Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке
Я тож не понимаю хто сюда и зачем идет
Ну кроме пенсов, которых сюда насильно затащили, и издеваются своими страховками и комисс, которые каждые 2..4 недели по-новому рисуют
Т.н. госгарантия была видна по Сбербанку СССР
И когда приплывет очередной черный лебедь, то вытянуть свои мульёны под госгарантией пипл фиг сможет даж с текущего счета
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:00
clientage написав:
Т.н. госгарантия была видна по Сбербанку СССР
И когда приплывет очередной черный лебедь, то вытянуть свои мульёны под госгарантией пипл фиг сможет даж с текущего счета
Так вроде ж обещают с 2021 года отмену этих гарантий. Гарантии будут тока в рамках фонда
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Kalgan
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:03
Kalgan написав: clientage написав:
Т.н. госгарантия была видна по Сбербанку СССР
И когда приплывет очередной черный лебедь, то вытянуть свои мульёны под госгарантией пипл фиг сможет даж с текущего счета
Так вроде ж обещают с 2021 года отмену этих гарантий. Гарантии будут тока в рамках фонда
Ну эт к лучшему
Звісно, банка уже не будет прикрываться т.н. госгаратиями
Но этой обещалке уже лет 5
Ото лимит от понда в 600К интерестнее, думаю под это дело народ у #зеленелайно и Симу валюты затарит в 3 раза больше
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:52
Boundless написав:
Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке
Зато СЕП бесплатний і зняття поки. А Вашем привате 0.5% ,
так що не треба ля-ля!
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