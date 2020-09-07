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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1741174217431744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
148
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:49

Ощад на всю голову ощад стал.

Ввели комиссию за снятие наличных более 50000 грн/мес, даже по зарплатному проекту, т.е. свои накопления на ЗП карточке я теперь не могу снять без комиссии.

Вчера не смог перевести деньги с карты на карту.
Оказывается...
После 22-00 до 6-00 разрешена только 1 операция по переводу денег с карты на карту.
Я перевел сиделке тетки денег на карту - теперь следующая операция возможна только после 6-00.
Мне нужно перевести денег родителям, мне нужно перевести денег по своим делам - хрен вам.
Мне не дают распоряжаться своими деньгами.
traderdwarf
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:26

Re: Ощадбанк

traderdwarf написав:Ощад на всю голову ощад стал.

Ввели комиссию за снятие наличных более 50000 грн/мес, даже по зарплатному проекту, т.е. свои накопления на ЗП карточке я теперь не могу снять без комиссии.

Вчера не смог перевести деньги с карты на карту.
Оказывается...
После 22-00 до 6-00 разрешена только 1 операция по переводу денег с карты на карту.
Я перевел сиделке тетки денег на карту - теперь следующая операция возможна только после 6-00.
Мне нужно перевести денег родителям, мне нужно перевести денег по своим делам - хрен вам.
Мне не дают распоряжаться своими деньгами.
В кассе Банка, два снятия в месяц без ограничения по сумме, - без комисси.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:34

Re: Ощадбанк

Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:48

  Boundless написав:Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке

Я тож не понимаю хто сюда и зачем идет :(
Ну кроме пенсов, которых сюда насильно затащили, и издеваются своими страховками и комисс, которые каждые 2..4 недели по-новому рисуют :evil:
Т.н. госгарантия была видна по Сбербанку СССР
И когда приплывет очередной черный лебедь, то вытянуть свои мульёны под госгарантией пипл фиг сможет даж с текущего счета :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:00

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Т.н. госгарантия была видна по Сбербанку СССР
И когда приплывет очередной черный лебедь, то вытянуть свои мульёны под госгарантией пипл фиг сможет даж с текущего счета

Так вроде ж обещают с 2021 года отмену этих гарантий. Гарантии будут тока в рамках фонда
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:03

  Kalgan написав:
  clientage написав:Т.н. госгарантия была видна по Сбербанку СССР
И когда приплывет очередной черный лебедь, то вытянуть свои мульёны под госгарантией пипл фиг сможет даж с текущего счета

Так вроде ж обещают с 2021 года отмену этих гарантий. Гарантии будут тока в рамках фонда

Ну эт к лучшему
Звісно, банка уже не будет прикрываться т.н. госгаратиями :)
Но этой обещалке уже лет 5 :)
Ото лимит от понда в 600К интерестнее, думаю под это дело народ у #зеленелайно и Симу валюты затарит в 3 раза больше
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:52

  Boundless написав:Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке


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