Додано: Вів 08 вер, 2020 10:49

Ощад на всю голову ощад стал.



Ввели комиссию за снятие наличных более 50000 грн/мес, даже по зарплатному проекту, т.е. свои накопления на ЗП карточке я теперь не могу снять без комиссии.



Вчера не смог перевести деньги с карты на карту.

Оказывается...

После 22-00 до 6-00 разрешена только 1 операция по переводу денег с карты на карту.

Я перевел сиделке тетки денег на карту - теперь следующая операция возможна только после 6-00.

Мне нужно перевести денег родителям, мне нужно перевести денег по своим делам - хрен вам.

Мне не дают распоряжаться своими деньгами.