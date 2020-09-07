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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:45
Kalgan написав: vadymbanker написав:
В студию карты где полностью бесплатный входящий сэп и бесплатное снятие с этой же карты, по мимо по 5k сколько угодно бесплатных сэпов
все пакетки альфы
Ultra ₴20 в месяц абонка, какие еще??
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:49
vadymbanker написав:
Ultra ₴20 в месяц абонка, какие еще??
10 трат по карте, и она бесплатна
Кстати, ультры уже 3 месяца не выпускаются банком
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Додано: Вів 08 вер, 2020 15:53
Kalgan написав: Ethereum написав: Boundless написав:
Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке
Зато СЕП бесплатний і зняття поки. А Вашем привате 0.5% ,
так що не треба ля-ля!
ага, но тока до 5к за раз
есть и другие банки с бесплатным СЕП
5 можна скільки хочеш раз! Зняття 2 рази любої суми.
Давайте без ля-ля
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:06
Ethereum написав: Boundless написав:
Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке
Зато СЕП бесплатний і зняття поки. А Вашем привате 0.5% ,
так що не треба ля-ля!
Я знаю как минимум 4 банками где сеп бесплатный. Зачислить и снять бесплатно тоже есть пригодные варианты
.......
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