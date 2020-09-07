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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1742174317441745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
148
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:45

Ощадбанк

Kalgan написав:
  vadymbanker написав:В студию карты где полностью бесплатный входящий сэп и бесплатное снятие с этой же карты, по мимо по 5k сколько угодно бесплатных сэпов

все пакетки альфы :D
Ultra ₴20 в месяц абонка, какие еще??
vadymbanker
 
Повідомлень: 585
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:49

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Ultra ₴20 в месяц абонка, какие еще??

10 трат по карте, и она бесплатна
Кстати, ультры уже 3 месяца не выпускаются банком :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 495
З нами з: 02.01.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:53

  Kalgan написав:
  Ethereum написав:
  Boundless написав:Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке


Зато СЕП бесплатний і зняття поки. А Вашем привате 0.5% ,
так що не треба ля-ля! :D

ага, но тока до 5к за раз :mrgreen:
есть и другие банки с бесплатным СЕП :D


5 можна скільки хочеш раз! Зняття 2 рази любої суми.
Давайте без ля-ля :D
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
Повідомлень: 1314
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Подякував: 7 раз.
Подякували: 87 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:06

Re: Ощадбанк

Ethereum написав:
  Boundless написав:Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке


Зато СЕП бесплатний і зняття поки. А Вашем привате 0.5% ,
так що не треба ля-ля! :D
Я знаю как минимум 4 банками где сеп бесплатный. Зачислить и снять бесплатно тоже есть пригодные варианты
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1833
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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