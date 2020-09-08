Ultra ₴20 в месяц абонка, какие еще??
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:45
Ощадбанк
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:49
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:53
5 можна скільки хочеш раз! Зняття 2 рази любої суми.
Давайте без ля-ля
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:06
Re: Ощадбанк
Я знаю как минимум 4 банками где сеп бесплатный. Зачислить и снять бесплатно тоже есть пригодные варианты
.......
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:23
вангую серйозний перерозподіл фін. збережень, адже загально відомо, що можновладці тримають тут ММ яко в точці, що а-ля гарантує повну суму вкладів...
от уявіть собі 100-200-1000 багачів, в кожного по 100-ці М,
що вони будуть робити як Ощад стане під-фондовим кроліком?
тобто грошей стане для інших банків ще більше.
а вони вже зараз нікому не потрібні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:32
Ванговать можно что угодно.
Но разговорам про "Ощад - под фонд", "Фонд - 600к" итд - уже не один и не два года.
Постоянно появляются новые "реформаторы", которые потом после хайпа очень быстро куда-то пропадают.
Примут закон - будет что обсуждать.
На данный момент - это просто чьи то голубые мечты
Зараз переглядають цей форум: Adast і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|