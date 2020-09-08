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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1743174417451746>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 498
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
148
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 498
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:45

Ощадбанк

Kalgan написав:
  vadymbanker написав:В студию карты где полностью бесплатный входящий сэп и бесплатное снятие с этой же карты, по мимо по 5k сколько угодно бесплатных сэпов

все пакетки альфы :D
Ultra ₴20 в месяц абонка, какие еще??
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:49

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Ultra ₴20 в месяц абонка, какие еще??

10 трат по карте, и она бесплатна
Кстати, ультры уже 3 месяца не выпускаются банком :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 15:53

  Kalgan написав:
  Ethereum написав:
  Boundless написав:Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке


Зато СЕП бесплатний і зняття поки. А Вашем привате 0.5% ,
так що не треба ля-ля! :D

ага, но тока до 5к за раз :mrgreen:
есть и другие банки с бесплатным СЕП :D


5 можна скільки хочеш раз! Зняття 2 рази любої суми.
Давайте без ля-ля :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:06

Re: Ощадбанк

Ethereum написав:
  Boundless написав:Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке


Зато СЕП бесплатний і зняття поки. А Вашем привате 0.5% ,
так що не треба ля-ля! :D
Я знаю как минимум 4 банками где сеп бесплатный. Зачислить и снять бесплатно тоже есть пригодные варианты
.......
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Да их штук 5 или 6 точно.
Да, низка еще фин культура в массах)
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:23

  Kalgan написав:
  clientage написав:Т.н. госгарантия была видна по Сбербанку СССР
И когда приплывет очередной черный лебедь, то вытянуть свои мульёны под госгарантией пипл фиг сможет даж с текущего счета

Так вроде ж обещают с 2021 года отмену этих гарантий. Гарантии будут тока в рамках фонда


вангую серйозний перерозподіл фін. збережень, адже загально відомо, що можновладці тримають тут ММ яко в точці, що а-ля гарантує повну суму вкладів...

от уявіть собі 100-200-1000 багачів, в кожного по 100-ці М,
що вони будуть робити як Ощад стане під-фондовим кроліком? :)

тобто грошей стане для інших банків ще більше.
а вони вже зараз нікому не потрібні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:32

Ванговать можно что угодно.
Но разговорам про "Ощад - под фонд", "Фонд - 600к" итд - уже не один и не два года.
Постоянно появляются новые "реформаторы", которые потом после хайпа очень быстро куда-то пропадают.
Примут закон - будет что обсуждать.
На данный момент - это просто чьи то голубые мечты
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:35

Re: Ощадбанк

Щось до гарячки не додзвонитись...
Хтось в курсі - протерміновані карти продовжили своє життя після 1.09? Карантин то продовжили в принципі.
andresBeck
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:40

Re: Ощадбанк

  andresBeck написав:протерміновані карти продовжили своє життя після 1.09?

Це можна в ІБ глянути.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:42

  Квесторе_поверніться написав:
  andresBeck написав:протерміновані карти продовжили своє життя після 1.09?

Це можна в ІБ глянути.

Нема можливості. Фінансовий номер в селі у батьків - складно. Тим більше там платні смс.
andresBeck
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