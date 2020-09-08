|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:45
Kalgan написав: vadymbanker написав:
В студию карты где полностью бесплатный входящий сэп и бесплатное снятие с этой же карты, по мимо по 5k сколько угодно бесплатных сэпов
все пакетки альфы
Ultra ₴20 в месяц абонка, какие еще??
-
vadymbanker
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 585
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:49
vadymbanker написав:
Ultra ₴20 в месяц абонка, какие еще??
10 трат по карте, и она бесплатна
Кстати, ультры уже 3 месяца не выпускаются банком
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 496
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:53
Kalgan написав: Ethereum написав: Boundless написав:
Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке
Зато СЕП бесплатний і зняття поки. А Вашем привате 0.5% ,
так що не треба ля-ля!
ага, но тока до 5к за раз
есть и другие банки с бесплатным СЕП
5 можна скільки хочеш раз! Зняття 2 рази любої суми.
Давайте без ля-ля
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1314
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:06
Ethereum написав: Boundless написав:
Как по мне, это дичь иметь счета в этом банке
Зато СЕП бесплатний і зняття поки. А Вашем привате 0.5% ,
так що не треба ля-ля!
Я знаю как минимум 4 банками где сеп бесплатный. Зачислить и снять бесплатно тоже есть пригодные варианты
.......
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1833
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:17
Да их штук 5 или 6 точно.
Да, низка еще фин культура в массах)
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4563
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:23
Kalgan написав: clientage написав:
Т.н. госгарантия была видна по Сбербанку СССР
И когда приплывет очередной черный лебедь, то вытянуть свои мульёны под госгарантией пипл фиг сможет даж с текущего счета
Так вроде ж обещают с 2021 года отмену этих гарантий. Гарантии будут тока в рамках фонда
вангую серйозний перерозподіл фін. збережень, адже загально відомо, що можновладці тримають тут ММ яко в точці, що а-ля гарантує повну суму вкладів...
от уявіть собі 100-200-1000 багачів, в кожного по 100-ці М,
що вони будуть робити як Ощад стане під-фондовим кроліком?
тобто грошей стане для інших банків ще більше.
а вони вже зараз нікому не потрібні
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9502
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 645 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:32
Ванговать можно что угодно.
Но разговорам про "Ощад - под фонд", "Фонд - 600к" итд - уже не один и не два года.
Постоянно появляются новые "реформаторы", которые потом после хайпа очень быстро куда-то пропадают.
Примут закон - будет что обсуждать.
На данный момент - это просто чьи то голубые мечты
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4695
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:35
Щось до гарячки не додзвонитись...
Хтось в курсі - протерміновані карти продовжили своє життя після 1.09? Карантин то продовжили в принципі.
-
andresBeck
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 23.12.16
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:40
andresBeck написав:
протерміновані карти продовжили своє життя після 1.09?
Це можна в ІБ глянути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34337
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1723 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:42
Квесторе_поверніться написав: andresBeck написав:
протерміновані карти продовжили своє життя після 1.09?
Це можна в ІБ глянути.
Нема можливості. Фінансовий номер в селі у батьків - складно. Тим більше там платні смс.
-
andresBeck
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 23.12.16
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|