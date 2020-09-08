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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1743174417451746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 498
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
148
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 498
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:45

  andresBeck написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  andresBeck написав:протерміновані карти продовжили своє життя після 1.09?

Це можна в ІБ глянути.

Нема можливості. Фінансовий номер в селі у батьків - складно. Тим більше там платні смс.

Батьки не можуть СМС проглянути?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:55

  Квесторе_поверніться написав:Батьки не можуть СМС проглянути?



Можуть. Але зв'язуватись з Ощадом і їхнім недобанкінгом з платними смс при впареному ліміті на пенсійній картці, яка використовується лиш для знімання готівки - не хочеться. Тим більше, що це останній місяць там.
andresBeck
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Повідомлень: 50
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:44

  andresBeck написав:
  Квесторе_поверніться написав:Батьки не можуть СМС проглянути?



Можуть. Але зв'язуватись з Ощадом і їхнім недобанкінгом з платними смс при впареному ліміті на пенсійній картці, яка використовується лиш для знімання готівки - не хочеться. Тим більше, що це останній місяць там.

Тоді картку і рахунок слід закрити відвідавши відділення...написавши заяву.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34339
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1723 раз.
 
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  #<1 ... 1743174417451746
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