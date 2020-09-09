Батьки не можуть СМС проглянути?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:45
Батьки не можуть СМС проглянути?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:55
Додано: Сер 09 вер, 2020 11:44
Тоді картку і рахунок слід закрити відвідавши відділення...написавши заяву.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:24
Re: Ощадбанк
Панове, подскажите плиз в каком банке самые выгодные условия по выдаче "теплых" кредитов на приобретение энергоэффективного оборудования?
Ощад хочет 4.99% единоразовой комиссии.((
Как грамотно оформлять теплые кредиты, ткните плиз в соответствующую тему, спасибо
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:24
Andey
в Укргазі попитайтесь, вони постійно такими темами займаються,
загамло можна тут ознайомитись
+50грн !
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