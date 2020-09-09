andresBeck написав:протерміновані карти продовжили своє життя після 1.09?
Це можна в ІБ глянути.
Нема можливості. Фінансовий номер в селі у батьків - складно. Тим більше там платні смс.
Батьки не можуть СМС проглянути?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Батьки не можуть СМС проглянути?
Можуть. Але зв'язуватись з Ощадом і їхнім недобанкінгом з платними смс при впареному ліміті на пенсійній картці, яка використовується лиш для знімання готівки - не хочеться. Тим більше, що це останній місяць там.
Квесторе_поверніться написав:Батьки не можуть СМС проглянути?
Можуть. Але зв'язуватись з Ощадом і їхнім недобанкінгом з платними смс при впареному ліміті на пенсійній картці, яка використовується лиш для знімання готівки - не хочеться. Тим більше, що це останній місяць там.
Тоді картку і рахунок слід закрити відвідавши відділення...написавши заяву.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Панове, подскажите плиз в каком банке самые выгодные условия по выдаче "теплых" кредитов на приобретение энергоэффективного оборудования? Ощад хочет 4.99% единоразовой комиссии.(( Как грамотно оформлять теплые кредиты, ткните плиз в соответствующую тему, спасибо
Написал в отделении заявление на закрытие нескольких ненужных счетов. В ощад 24/7 теперь эти счета отображаются серым цветом и замочек рядом. Подскажите пожалуйста, когда-нибудь они исчезнут совсем из списка, или будут висеть с замочками все время?
archvile написав:Написал в отделении заявление на закрытие нескольких ненужных счетов. В ощад 24/7 теперь эти счета отображаются серым цветом и замочек рядом. Подскажите пожалуйста, когда-нибудь они исчезнут совсем из списка, или будут висеть с замочками все время?
archvile написав:Написал в отделении заявление на закрытие нескольких ненужных счетов. В ощад 24/7 теперь эти счета отображаются серым цветом и замочек рядом. Подскажите пожалуйста, когда-нибудь они исчезнут совсем из списка, или будут висеть с замочками все время?
Закривав недавно в Ощаді рахунок - сказали буде закриватися 90 днів, дали навіть довідку в якій теж 90 днів фігурують