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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1743174417451746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 498
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
148
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 498
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:45

  andresBeck написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  andresBeck написав:протерміновані карти продовжили своє життя після 1.09?

Це можна в ІБ глянути.

Нема можливості. Фінансовий номер в селі у батьків - складно. Тим більше там платні смс.

Батьки не можуть СМС проглянути?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:55

  Квесторе_поверніться написав:Батьки не можуть СМС проглянути?



Можуть. Але зв'язуватись з Ощадом і їхнім недобанкінгом з платними смс при впареному ліміті на пенсійній картці, яка використовується лиш для знімання готівки - не хочеться. Тим більше, що це останній місяць там.
andresBeck
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:44

  andresBeck написав:
  Квесторе_поверніться написав:Батьки не можуть СМС проглянути?



Можуть. Але зв'язуватись з Ощадом і їхнім недобанкінгом з платними смс при впареному ліміті на пенсійній картці, яка використовується лиш для знімання готівки - не хочеться. Тим більше, що це останній місяць там.

Тоді картку і рахунок слід закрити відвідавши відділення...написавши заяву.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:24

Re: Ощадбанк

Панове, подскажите плиз в каком банке самые выгодные условия по выдаче "теплых" кредитов на приобретение энергоэффективного оборудования?
Ощад хочет 4.99% единоразовой комиссии.((
Как грамотно оформлять теплые кредиты, ткните плиз в соответствующую тему, спасибо
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:24

Andey

в Укргазі попитайтесь, вони постійно такими темами займаються,
загамло можна тут ознайомитись

https://finsee.com/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D ... %96%D0%BC/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 07:04

Re: Ощадбанк

Написал в отделении заявление на закрытие нескольких ненужных счетов. В ощад 24/7 теперь эти счета отображаются серым цветом и замочек рядом. Подскажите пожалуйста, когда-нибудь они исчезнут совсем из списка, или будут висеть с замочками все время?
archvile
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 07:20

  archvile написав:Написал в отделении заявление на закрытие нескольких ненужных счетов. В ощад 24/7 теперь эти счета отображаются серым цветом и замочек рядом. Подскажите пожалуйста, когда-нибудь они исчезнут совсем из списка, или будут висеть с замочками все время?

через дней 45 пропадут
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 08:20

  archvile написав:Написал в отделении заявление на закрытие нескольких ненужных счетов. В ощад 24/7 теперь эти счета отображаются серым цветом и замочек рядом. Подскажите пожалуйста, когда-нибудь они исчезнут совсем из списка, или будут висеть с замочками все время?

Закривав недавно в Ощаді рахунок - сказали буде закриватися 90 днів, дали навіть довідку в якій теж 90 днів фігурують :o
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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