clientage написав:Мизантрóп написав:
viewtopic.php?p=4329082#p4329082
нет слов
Только слёзы счастья.Ни разу не пожалел,что покинул ощАд.Только виртуалка для темных дел.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:57
Только слёзы счастья.Ни разу не пожалел,что покинул ощАд.Только виртуалка для темных дел.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:03
Пишку і залишається юзати після фортелів Привата.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:14
...ну це хіба що у якомусь богом забутому селі, де взагалі більш ніяких банків не лишилось крім ощАДА та #зеленелайно
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:44
Таких сіл в Неньці Україні дуже багато.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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