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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1744174517461747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 498
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
148
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 498
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:57

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:
  archvile написав:Написал в отделении заявление на закрытие нескольких ненужных счетов. В ощад 24/7 теперь эти счета отображаются серым цветом и замочек рядом. Подскажите пожалуйста, когда-нибудь они исчезнут совсем из списка, или будут висеть с замочками все время?

viewtopic.php?p=4329082#p4329082

нет слов :lol:

Только слёзы счастья.Ни разу не пожалел,что покинул ощАд.Только виртуалка для темных дел.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:03

Пишку і залишається юзати після фортелів Привата.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:14

  Квесторе_поверніться написав:Пишку і залишається юзати після фортелів Привата.

...ну це хіба що у якомусь богом забутому селі, де взагалі більш ніяких банків не лишилось крім ощАДА та #зеленелайно
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:44

  Alien написав:
  Квесторе_поверніться написав:Пишку і залишається юзати після фортелів Привата.

...ну це хіба що у якомусь Богом забутому селі, де взагалі більш ніяких банків не лишилось крім ощАДА та #зеленелайно

Таких сіл в Неньці Україні дуже багато.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:05

Re: Ощадбанк

  Квесторе_поверніться написав:Таких сіл в Неньці Україні дуже багато.


Небагато, еще есть РАФ.
Можно выехать в "область" и заиметь ТАСю, ПУМБУ, ФОРВАРДА.
Кста , Форвард заимел много точек продаж - КОКО дебит там хапнуть , не много работы.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:10

Re: Ощадбанк

  Goodman написав:Форвард заимел много точек продаж - КОКО дебит там хапнуть , не много работы.

Ага. Тут https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/
вони всі.
І з Пишки СЕПити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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