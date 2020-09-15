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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:53
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:21
Квесторе_поверніться де можна почитати тарифи?
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