Ощадбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:53
no comments
greenozon
Повідомлень: 9549
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 651 раз.
Профіль
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:21
Квесторе_поверніться де можна почитати тарифи?
KVV
Повідомлень: 518
З нами з: 29.11.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 53 раз.
Профіль
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:44
KVV написав:
де можна почитати тарифи?
Где то тут
mustbe
Повідомлень: 4758
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 421 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:52
KVV написав: Квесторе_поверніться
де можна почитати тарифи?
За Вашим же посиланням
https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/likeyou
ТАРИФИ пише....каже шо ПДФ а насправді екселівський файл тягне.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34417
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
IDAN
,
kostya77
,
Lost
,
ramaz
,
STIGA
,
summacut
,
Valeriy237
,
Волоdимир
,
Вкладчик1234
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор