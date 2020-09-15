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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1745174617471748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 498
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
148
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 498
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 21:53



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Квесторе_поверніться де можна почитати тарифи?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:44

  KVV написав:де можна почитати тарифи?

Где то тут
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:52

  KVV написав:Квесторе_поверніться де можна почитати тарифи?

За Вашим же посиланням
https://www.oschadbank.ua/ua/private/paycards/likeyou
ТАРИФИ пише....каже шо ПДФ а насправді екселівський файл тягне.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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