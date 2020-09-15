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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 вер, 2020 21:53
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+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:44
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:52
За Вашим же посиланням
ТАРИФИ пише....каже шо ПДФ а насправді екселівський файл тягне.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 вер, 2020 20:21
Коллеги подскажите! На зарплатную Ада нецелевые заходят с комисом или без?
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:00
Не тарифікується. Пункт 3.1 тарифів.
7 грн за СМС.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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