http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Кассандра написав:Коллеги подскажите! На зарплатную Ада нецелевые заходят с комисом или без?
Не тарифікується. Пункт 3.1 тарифів. 7 грн за СМС.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
uraurev058 написав:Здравствуйте. Почему не работает сервис оплаты коммунальных услуг с картки киянина через ЦКС (на последнем этапе после ввода пароля и нажатия оплатить пишет помилка) и когда он заработает7
Тут відповідального від банки немає. Тому з запитанням працювати нікому.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
uraurev058 написав:Здравствуйте. Почему не работает сервис оплаты коммунальных услуг с картки киянина через ЦКС (на последнем этапе после ввода пароля и нажатия оплатить пишет помилка) и когда он заработает7
Тут відповідального від банки немає. Тому з запитанням працювати нікому.
Только бабки брать есть кому, 10 гривен комиссии уже, оказывается, за каждый коммунальный платеж в терминале, даже если он на 2 гривны.