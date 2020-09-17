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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:01
hxbbgaf написав: Квесторе_поверніться написав: uraurev058 написав:
Здравствуйте. Почему не работает сервис оплаты коммунальных услуг с картки киянина через ЦКС (на последнем этапе после ввода пароля и нажатия оплатить пишет помилка) и когда он заработает7
Тут відповідального від банки немає.
Тому з запитанням працювати нікому.
Только бабки брать есть кому, 10 гривен комиссии уже, оказывается, за каждый коммунальный платеж в терминале, даже если он на 2 гривны.
Платите в ИБ, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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