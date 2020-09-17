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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:01
hxbbgaf написав: Квесторе_поверніться написав: uraurev058 написав:
Здравствуйте. Почему не работает сервис оплаты коммунальных услуг с картки киянина через ЦКС (на последнем этапе после ввода пароля и нажатия оплатить пишет помилка) и когда он заработает7
Тут відповідального від банки немає.
Тому з запитанням працювати нікому.
Только бабки брать есть кому, 10 гривен комиссии уже, оказывается, за каждый коммунальный платеж в терминале, даже если он на 2 гривны.
Платите в ИБ, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:37
hxbbgaf написав: Квесторе_поверніться написав: uraurev058 написав:
Здравствуйте. Почему не работает сервис оплаты коммунальных услуг с картки киянина через ЦКС (на последнем этапе после ввода пароля и нажатия оплатить пишет помилка) и когда он заработает7
Тут відповідального від банки немає.
Тому з запитанням працювати нікому.
Только бабки брать есть кому, 10 гривен комиссии уже, оказывается, за каждый коммунальный платеж в терминале, даже если он на 2 гривны.
ППЦ! хапуги
тобто заплатив стандартні 5-6 комун.сервісів і банк здер півсоточки.. (((
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:39
greenozon написав: hxbbgaf написав:
Только бабки брать есть кому, 10 гривен комиссии уже, оказывается, за каждый коммунальный платеж в терминале, даже если он на 2 гривны.
ППЦ! хапуги
тобто заплатив стандартні 5-6 комун.сервісів і банк здер півсоточки.. (((
Ну даа
Тогда мона за 25грн/мес (за 2 коплекта щитоф) уже и в Портмоне зайти
Правда не во всех городах
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:41
clientage написав:
Платите в ИБ, нашару
так то воно так... згідний,
але як це пояснити стареньким пенсіонерам
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:46
greenozon
никому ничего не надо объяснять - просто ставите их перед фактом, что с сегодняшнего дня их комуналь оплачиваете вы. Со взрослыми детьми та же история (но там другая история если родители старются платить чуть ли не наперед, то дети забывают и не плятят вообще
). В общем никому нельзя доверять и все надо делать только самому
.
50 грн./100 грн.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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