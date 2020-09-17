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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1746174717481749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 498
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
148
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 498
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:01

  hxbbgaf написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  uraurev058 написав:Здравствуйте. Почему не работает сервис оплаты коммунальных услуг с картки киянина через ЦКС (на последнем этапе после ввода пароля и нажатия оплатить пишет помилка) и когда он заработает7

Тут відповідального від банки немає.
Тому з запитанням працювати нікому. :(

Только бабки брать есть кому, 10 гривен комиссии уже, оказывается, за каждый коммунальный платеж в терминале, даже если он на 2 гривны.

Платите в ИБ, нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:37

  hxbbgaf написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  uraurev058 написав:Здравствуйте. Почему не работает сервис оплаты коммунальных услуг с картки киянина через ЦКС (на последнем этапе после ввода пароля и нажатия оплатить пишет помилка) и когда он заработает7

Тут відповідального від банки немає.
Тому з запитанням працювати нікому. :(

Только бабки брать есть кому, 10 гривен комиссии уже, оказывается, за каждый коммунальный платеж в терминале, даже если он на 2 гривны.



ППЦ! хапуги
тобто заплатив стандартні 5-6 комун.сервісів і банк здер півсоточки.. (((
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:39

  greenozon написав:
  hxbbgaf написав:Только бабки брать есть кому, 10 гривен комиссии уже, оказывается, за каждый коммунальный платеж в терминале, даже если он на 2 гривны.

ППЦ! хапуги
тобто заплатив стандартні 5-6 комун.сервісів і банк здер півсоточки.. (((

Ну даа
Тогда мона за 25грн/мес (за 2 коплекта щитоф) уже и в Портмоне зайти
Правда не во всех городах :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:41

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Платите в ИБ, нашару


так то воно так... згідний,
але як це пояснити стареньким пенсіонерам
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:46

greenozon никому ничего не надо объяснять - просто ставите их перед фактом, что с сегодняшнего дня их комуналь оплачиваете вы. Со взрослыми детьми та же история (но там другая история если родители старются платить чуть ли не наперед, то дети забывают и не плятят вообще ;)). В общем никому нельзя доверять и все надо делать только самому ;).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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