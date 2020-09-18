А пароль у вас не слишком длинный? Доводилось сталкиваться с криворукими,которые не ставили ограничение на длину пароля а при вводе проверялось только первые N символов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 вер, 2020 13:54
Додано: Суб 19 вер, 2020 14:00
Десять символов это много?сейчас уменьшить попробую
Додано: Суб 19 вер, 2020 15:09
Это точно )) .Уже на семь гривен влетел.Не на ту карточку зарегистрировал.Перерегистрировался на другую, но за этот месяц за смс информирование начислят.
Поддержка сказала что у меня эккаунт с ошибками был, но вот с новым все ок будет.Проверим завтра.Сейчас действительно захожу без проблем.
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