Додано: Нед 20 вер, 2020 15:00

Ощад - это капец дичайший! Я один раз тоже не смог зайти месяца 3 назад в сохраненные логин и пароль с компа - пытался восстановить или изменить пароль - на последней стадии пишет неверный пин-код!!!???, который приходит на телефон для подтверждения... а я платил всегда просто с маминой карты коммуналку... в итоге приходилось снять ЛВ, пополнить свой Приват и с Привата платить... короче я так пытался месяца 2 это все восстановить - каждый раз одно и тоже - просто невозможно установить новый пароль!!! Потом я когда был у мамы она набрала поддержку - сказали, что была какая-то операция в мае и мы типа заблокировали вообще наглухо ее инет-банк!!! БЕЗ ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ!!! Это лютый писец!!! При этом платилось только за коммуналку, за телефон, инет... блин, ну если у Вас есть вопросы какие-то возникли - то почему ее не набрали тогда сразу и не спросили про какую-то операцию??? В итоге повел ее в Приват на перевод пенсии, пошли они нахрен!!! Столько с ними намучался, когда при заходе в инет-банк СМС-ки автоматом подключались за 7 грн. кажеться... и отключить их наглухо никак нельзя было... плюс комиссии разные... да кароче... лютый банк... и врагу не пожелаешь там обслуживаться!!!