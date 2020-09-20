А пароль у вас не слишком длинный? Доводилось сталкиваться с криворукими,которые не ставили ограничение на длину пароля а при вводе проверялось только первые N символов
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Додано: Суб 19 вер, 2020 13:54
Додано: Суб 19 вер, 2020 14:00
Десять символов это много?сейчас уменьшить попробую
Додано: Суб 19 вер, 2020 15:09
Это точно )) .Уже на семь гривен влетел.Не на ту карточку зарегистрировал.Перерегистрировался на другую, но за этот месяц за смс информирование начислят.
Поддержка сказала что у меня эккаунт с ошибками был, но вот с новым все ок будет.Проверим завтра.Сейчас действительно захожу без проблем.
Додано: Нед 20 вер, 2020 15:00
Re: Ощадбанк
Ощад - это капец дичайший! Я один раз тоже не смог зайти месяца 3 назад в сохраненные логин и пароль с компа - пытался восстановить или изменить пароль - на последней стадии пишет неверный пин-код!!!???, который приходит на телефон для подтверждения... а я платил всегда просто с маминой карты коммуналку... в итоге приходилось снять ЛВ, пополнить свой Приват и с Привата платить... короче я так пытался месяца 2 это все восстановить - каждый раз одно и тоже - просто невозможно установить новый пароль!!! Потом я когда был у мамы она набрала поддержку - сказали, что была какая-то операция в мае и мы типа заблокировали вообще наглухо ее инет-банк!!! БЕЗ ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ!!! Это лютый писец!!! При этом платилось только за коммуналку, за телефон, инет... блин, ну если у Вас есть вопросы какие-то возникли - то почему ее не набрали тогда сразу и не спросили про какую-то операцию??? В итоге повел ее в Приват на перевод пенсии, пошли они нахрен!!! Столько с ними намучался, когда при заходе в инет-банк СМС-ки автоматом подключались за 7 грн. кажеться... и отключить их наглухо никак нельзя было... плюс комиссии разные... да кароче... лютый банк... и врагу не пожелаешь там обслуживаться!!!
Додано: Нед 20 вер, 2020 16:32
Re: Ощадбанк
приват сейчас тоже знатно все что мог комисом обложил
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:07
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