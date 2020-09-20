|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 вер, 2020 13:54
посетитель написав:
Грёбаный ощад... опять джекпот - пишет не верный пароль.Всё ***
А пароль у вас не слишком длинный? Доводилось сталкиваться с криворукими,которые не ставили ограничение на длину пароля а при вводе проверялось только первые N символов
-
Smitten
-
-
- Повідомлень: 156
- З нами з: 16.12.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 вер, 2020 14:00
Smitten написав: посетитель написав:
Грёбаный ощад... опять джекпот - пишет не верный пароль.Всё ***
А пароль у вас не слишком длинный? Доводилось сталкиваться с криворукими,которые не ставили ограничение на длину пароля а при вводе проверялось только первые N символов
Десять символов это много?сейчас уменьшить попробую
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 вер, 2020 14:04
пароль Падлы (с.лукьяненко)
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2741
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 вер, 2020 15:09
v57 написав:
пароль Падлы (с.лукьяненко)
Это точно )) .Уже на семь гривен влетел.Не на ту карточку зарегистрировал.Перерегистрировался на другую, но за этот месяц за смс информирование начислят.
Поддержка сказала что у меня эккаунт с ошибками был, но вот с новым все ок будет.Проверим завтра.Сейчас действительно захожу без проблем.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 вер, 2020 15:00
Ощад - это капец дичайший! Я один раз тоже не смог зайти месяца 3 назад в сохраненные логин и пароль с компа - пытался восстановить или изменить пароль - на последней стадии пишет неверный пин-код!!!???, который приходит на телефон для подтверждения... а я платил всегда просто с маминой карты коммуналку... в итоге приходилось снять ЛВ, пополнить свой Приват и с Привата платить... короче я так пытался месяца 2 это все восстановить - каждый раз одно и тоже - просто невозможно установить новый пароль!!! Потом я когда был у мамы она набрала поддержку - сказали, что была какая-то операция в мае и мы типа заблокировали вообще наглухо ее инет-банк!!! БЕЗ ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ!!! Это лютый писец!!! При этом платилось только за коммуналку, за телефон, инет... блин, ну если у Вас есть вопросы какие-то возникли - то почему ее не набрали тогда сразу и не спросили про какую-то операцию??? В итоге повел ее в Приват на перевод пенсии, пошли они нахрен!!! Столько с ними намучался, когда при заходе в инет-банк СМС-ки автоматом подключались за 7 грн. кажеться... и отключить их наглухо никак нельзя было... плюс комиссии разные... да кароче... лютый банк... и врагу не пожелаешь там обслуживаться!!!
-
Dolphin399
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 18.02.10
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 вер, 2020 16:32
Dolphin399 написав:
В итоге повел ее в Приват на перевод пенсии, пошли они нахрен!!! Столько с ними намучался, когда при заходе в инет-банк СМС-ки автоматом подключались за 7 грн. кажеться... и отключить их наглухо никак нельзя было... плюс комиссии разные... да кароче... лютый банк... и врагу не пожелаешь там обслуживаться!!!
приват сейчас тоже знатно все что мог комисом обложил
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 516
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:07
Kalgan написав:
приват сейчас тоже знатно все что мог комисом обложил
По идее можно открыть в УкрСиб. Как по мне он самый сносный)
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:15
Adast написав:
По идее можно открыть в УкрСиб. Как по мне он самый сносный)
А в чем несносность Привата для рядового пенса?
У меня пример - пенс не прошел идентификацию с 2018 года и по карте срок 12/18( т е карты УЖЕ НЕТ) --- и ничего , через П24 отлично перекидывается на чужую карту Привата и ложиться большой болт на "все их премудрости". Все сугубо по назначению - получил пенсию пенс, сняли как захотели, проели и ждем новую.
Для ощАДа даже адаптивный карантин не указ - как не пускали людей в отделения, так и не пускают , сиди жди под дверьми милостыню.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3622
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:30
Dolphin399 написав:
Ощад - это капец дичайший! Я один раз тоже не смог зайти месяца 3 назад в сохраненные логин и пароль с компа - пытался восстановить или изменить пароль - на последней стадии пишет неверный пин-код!!!???, который приходит на телефон для подтверждения... а я платил всегда просто с маминой карты коммуналку... в итоге приходилось снять ЛВ, пополнить свой Приват и с Привата платить... короче я так пытался месяца 2 это все восстановить - каждый раз одно и тоже - просто невозможно установить новый пароль!!! Потом я когда был у мамы она набрала поддержку - сказали, что была какая-то операция в мае и мы типа заблокировали вообще наглухо ее инет-банк!!! БЕЗ ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ!!! Это лютый писец!!! При этом платилось только за коммуналку, за телефон, инет... блин, ну если у Вас есть вопросы какие-то возникли - то почему ее не набрали тогда сразу и не спросили про какую-то операцию??? В итоге повел ее в Приват на перевод пенсии, пошли они нахрен!!! Столько с ними намучался, когда при заходе в инет-банк СМС-ки автоматом подключались за 7 грн. кажеться... и отключить их наглухо никак нельзя было... плюс комиссии разные... да кароче... лютый банк... и врагу не пожелаешь там обслуживаться!!!
верно сделали,Альфа пенсу тоже вариант
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4547
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 772 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:55
Dolphin399 написав:
пошли они нахрен!!!
пропоную новий слоган
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9607
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 654 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|