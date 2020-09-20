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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1747174817491750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
149
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:54

  посетитель написав:Грёбаный ощад... опять джекпот - пишет не верный пароль.Всё ***

А пароль у вас не слишком длинный? Доводилось сталкиваться с криворукими,которые не ставили ограничение на длину пароля а при вводе проверялось только первые N символов
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 14:00

  Smitten написав:
  посетитель написав:Грёбаный ощад... опять джекпот - пишет не верный пароль.Всё ***

А пароль у вас не слишком длинный? Доводилось сталкиваться с криворукими,которые не ставили ограничение на длину пароля а при вводе проверялось только первые N символов

Десять символов это много?сейчас уменьшить попробую
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 14:04

пароль Падлы (с.лукьяненко) :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:09

  v57 написав:пароль Падлы (с.лукьяненко) :)

Это точно )) .Уже на семь гривен влетел.Не на ту карточку зарегистрировал.Перерегистрировался на другую, но за этот месяц за смс информирование начислят.

Поддержка сказала что у меня эккаунт с ошибками был, но вот с новым все ок будет.Проверим завтра.Сейчас действительно захожу без проблем.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:00

Re: Ощадбанк

Ощад - это капец дичайший! Я один раз тоже не смог зайти месяца 3 назад в сохраненные логин и пароль с компа - пытался восстановить или изменить пароль - на последней стадии пишет неверный пин-код!!!???, который приходит на телефон для подтверждения... а я платил всегда просто с маминой карты коммуналку... в итоге приходилось снять ЛВ, пополнить свой Приват и с Привата платить... короче я так пытался месяца 2 это все восстановить - каждый раз одно и тоже - просто невозможно установить новый пароль!!! Потом я когда был у мамы она набрала поддержку - сказали, что была какая-то операция в мае и мы типа заблокировали вообще наглухо ее инет-банк!!! БЕЗ ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ!!! Это лютый писец!!! При этом платилось только за коммуналку, за телефон, инет... блин, ну если у Вас есть вопросы какие-то возникли - то почему ее не набрали тогда сразу и не спросили про какую-то операцию??? В итоге повел ее в Приват на перевод пенсии, пошли они нахрен!!! Столько с ними намучался, когда при заходе в инет-банк СМС-ки автоматом подключались за 7 грн. кажеться... и отключить их наглухо никак нельзя было... плюс комиссии разные... да кароче... лютый банк... и врагу не пожелаешь там обслуживаться!!!
Dolphin399
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:32

Re: Ощадбанк

  Dolphin399 написав:В итоге повел ее в Приват на перевод пенсии, пошли они нахрен!!! Столько с ними намучался, когда при заходе в инет-банк СМС-ки автоматом подключались за 7 грн. кажеться... и отключить их наглухо никак нельзя было... плюс комиссии разные... да кароче... лютый банк... и врагу не пожелаешь там обслуживаться!!!

приват сейчас тоже знатно все что мог комисом обложил :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:07

  Kalgan написав:приват сейчас тоже знатно все что мог комисом обложил :|

По идее можно открыть в УкрСиб. Как по мне он самый сносный)
Adast
 
Повідомлень: 167
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:15

Re: Ощадбанк

  Adast написав:По идее можно открыть в УкрСиб. Как по мне он самый сносный)


А в чем несносность Привата для рядового пенса?
У меня пример - пенс не прошел идентификацию с 2018 года и по карте срок 12/18( т е карты УЖЕ НЕТ) --- и ничего , через П24 отлично перекидывается на чужую карту Привата и ложиться большой болт на "все их премудрости". Все сугубо по назначению - получил пенсию пенс, сняли как захотели, проели и ждем новую.
Для ощАДа даже адаптивный карантин не указ - как не пускали людей в отделения, так и не пускают , сиди жди под дверьми милостыню.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:30

  Dolphin399 написав:Ощад - это капец дичайший! Я один раз тоже не смог зайти месяца 3 назад в сохраненные логин и пароль с компа - пытался восстановить или изменить пароль - на последней стадии пишет неверный пин-код!!!???, который приходит на телефон для подтверждения... а я платил всегда просто с маминой карты коммуналку... в итоге приходилось снять ЛВ, пополнить свой Приват и с Привата платить... короче я так пытался месяца 2 это все восстановить - каждый раз одно и тоже - просто невозможно установить новый пароль!!! Потом я когда был у мамы она набрала поддержку - сказали, что была какая-то операция в мае и мы типа заблокировали вообще наглухо ее инет-банк!!! БЕЗ ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ!!! Это лютый писец!!! При этом платилось только за коммуналку, за телефон, инет... блин, ну если у Вас есть вопросы какие-то возникли - то почему ее не набрали тогда сразу и не спросили про какую-то операцию??? В итоге повел ее в Приват на перевод пенсии, пошли они нахрен!!! Столько с ними намучался, когда при заходе в инет-банк СМС-ки автоматом подключались за 7 грн. кажеться... и отключить их наглухо никак нельзя было... плюс комиссии разные... да кароче... лютый банк... и врагу не пожелаешь там обслуживаться!!!

верно сделали,Альфа пенсу тоже вариант :wink:
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:55

Re: Ощадбанк

  Dolphin399 написав:пошли они нахрен!!!


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greenozon
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