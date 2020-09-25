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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 вер, 2020 10:48
Прощацй ПИшка...нова мітла прийшла.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 22:09
Нехай порядок наведе,бо це жах зайти в відділення зараз,при неробочих часто банкоматах.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 22:35
Ура, товариші,
епоха пишно-крадства дійшла до кінця
помахаєм ручкою
+50грн !
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:30
Skiw а сколько Вы потратили времени на эту процедуру ? очереди были ?
Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:20
Неможливо обміняти USD зразка до 1996 року
Звернувся у одне з львівських відділень, а саме за адресою вул. Б.Котика 1. Одна касирка подивилась і заявила, що брати валюту не буде, оскільки не може встановити подлінність купюри. При цьому купюра не має потертостей, отворів, розривів і інших пошкоджень. Інша касирка заявила, що якщо не взяла та, то і вона не братиме (при цьому відмовилась назватись, її ПІБ мені довелось дізнаватись у адміністратора).
Вдалось додзвонитись на гарячу лінію, де мені підтвердили, що відділення повинне брати такі купюри. Наступні півгодини намагався щось донести тій пані в касі. Не вийшло.
Керівника відділення також не було на місці, відповідно допомогти ніхто мені не зміг. А у всього цього "рядового складу" відділення одна й та сама поведінка "нам все одно, робіть що хочете, нам нічого не буде".
Що цікаво, подальші намагання додзвонитись на гарячу лінію стабільно закінчувались тим, що зв'язок обривався після того, як мене намагались переключити на спеціаліста по роботі з валютою, а скаргу вперто не хотіли реєструвати. А кожен раз додзвонитись на гарячу лінію - це не менше 10 хвилин очікування.
Огидно, просто огидно і неприємно, що державний банк так ставиться до громадян. Ганьба банку і таким "співробітникам", котрі не можуть та і не хочуть виконувати свою роботу...
Завжди старався уникати якихось справ, пов'язаних з Ощадбанком і бачу, що недарма.
Додано: Суб 26 вер, 2020 03:49
Re: Ощадбанк
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