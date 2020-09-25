RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1748174917501751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 10:48

Прощацй ПИшка...нова мітла прийшла.
http://finbalance.com.ua/news/nbu-pohodiv-priznachennya-naumova-hlavoyu-pravlinnya-oshchadbanku
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34497
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 22:09

  Квесторе_поверніться написав:Прощацй ПИшка...нова мітла прийшла.
http://finbalance.com.ua/news/nbu-pohodiv-priznachennya-naumova-hlavoyu-pravlinnya-oshchadbanku


Нехай порядок наведе,бо це жах зайти в відділення зараз,при неробочих часто банкоматах.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 22:35

Ура, товариші,
епоха пишно-крадства дійшла до кінця
помахаєм ручкою
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9673
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 13:30

Skiw а сколько Вы потратили времени на эту процедуру ? очереди были ?
xxrobot
 
Повідомлень: 2
З нами з: 25.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:20

Неможливо обміняти USD зразка до 1996 року

Звернувся у одне з львівських відділень, а саме за адресою вул. Б.Котика 1. Одна касирка подивилась і заявила, що брати валюту не буде, оскільки не може встановити подлінність купюри. При цьому купюра не має потертостей, отворів, розривів і інших пошкоджень. Інша касирка заявила, що якщо не взяла та, то і вона не братиме (при цьому відмовилась назватись, її ПІБ мені довелось дізнаватись у адміністратора).
Вдалось додзвонитись на гарячу лінію, де мені підтвердили, що відділення повинне брати такі купюри. Наступні півгодини намагався щось донести тій пані в касі. Не вийшло.
Керівника відділення також не було на місці, відповідно допомогти ніхто мені не зміг. А у всього цього "рядового складу" відділення одна й та сама поведінка "нам все одно, робіть що хочете, нам нічого не буде".
Що цікаво, подальші намагання додзвонитись на гарячу лінію стабільно закінчувались тим, що зв'язок обривався після того, як мене намагались переключити на спеціаліста по роботі з валютою, а скаргу вперто не хотіли реєструвати. А кожен раз додзвонитись на гарячу лінію - це не менше 10 хвилин очікування.
Огидно, просто огидно і неприємно, що державний банк так ставиться до громадян. Ганьба банку і таким "співробітникам", котрі не можуть та і не хочуть виконувати свою роботу...
Завжди старався уникати якихось справ, пов'язаних з Ощадбанком і бачу, що недарма.
Olexandrovich
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 03:49

Re: Ощадбанк

  Olexandrovich написав:Звернувся у одне з львівських відділень, а саме за адресою вул. Б.Котика 1.
Віднесіть в обмінки і буде вам щастя.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 587
З нами з: 20.03.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1748174917501751
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ingtrans, sens і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89692)
26.09.2020 07:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.