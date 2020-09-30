На днях кум забирав валюти більше Фонда.
Замовив суму...завтра забрав новими сотенними.
Так шо банка в нормі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 вер, 2020 21:49
На днях кум забирав валюти більше Фонда.
Замовив суму...завтра забрав новими сотенними.
Так шо банка в нормі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 27 вер, 2020 11:46
Re: Ощадбанк
Никто не сомневался, а вы гоните на Банк бесконечно.
Додано: Нед 27 вер, 2020 13:46
Ну якщо вважати за досягнення те, що має бути в стандартному банку за замовчанням, то тодi так дужа гарна банка
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:44
Re: Ощадбанк
Всем привет. С сегодняшнего дня в картах "Мій комфорт" вводится процент за снятие средств на любую сумму в банкомате? Кто пробовал?
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:11
Ще ні разу з Моєї карти не знімав...юзаю Мій рахунок.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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