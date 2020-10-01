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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1749175017511752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:49

На днях кум забирав валюти більше Фонда.
Замовив суму...завтра забрав новими сотенними.
Так шо банка в нормі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 11:46

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:На днях кум забирав валюти більше Фонда.
Замовив суму...завтра забрав новими сотенними.
Так шо банка в нормі.
Никто не сомневался, а вы гоните на Банк бесконечно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:46

Ну якщо вважати за досягнення те, що має бути в стандартному банку за замовчанням, то тодi так дужа гарна банка ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:44

Re: Ощадбанк

Всем привет. С сегодняшнего дня в картах "Мій комфорт" вводится процент за снятие средств на любую сумму в банкомате? Кто пробовал?
archvile
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:11

  archvile написав:Всем привет. С сегодняшнего дня в картах "Мій комфорт" вводится процент за снятие средств на любую сумму в банкомате? Кто пробовал?

Ще ні разу з Моєї карти не знімав...юзаю Мій рахунок.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:43

Re: Ощадбанк

ситуация:
был (с давних пор) Мой Рахунок без смс-инфо. Сегодня пришло радостное сообщение "вам подключено смс-инфо" для этой карты.
В то же время была карта Мой Комфорт, к которой с давних времен был подключен Ощад24. Она действовала до 06.2020, но я так понимаю из-за карантина был продлена до вчерашнего дня.
Вопрос: могло ли произойти автоматическое "переподключение" услуги смс-инфо с истекшей МКомфорт на МРахунок (для возможности доступа к интернет банкингу) или кто-то таки "играется" в отделениях вручную ? Будет ли загонять в минус по 7 грн в месяц если нулевой баланс, и в какую дату, момент снимается абонплата за смс-инфо?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:00

  Alex2007 написав:ситуация:
был (с давних пор) Мой Рахунок без смс-инфо. Сегодня пришло радостное сообщение "вам подключено смс-инфо" для этой карты.
В то же время была карта Мой Комфорт, к которой с давних времен был подключен Ощад24. Она действовала до 06.2020, но я так понимаю из-за карантина был продлена до вчерашнего дня.
Вопрос: могло ли произойти автоматическое "переподключение" услуги смс-инфо с истекшей МКомфорт на МРахунок (для возможности доступа к интернет банкингу) или кто-то таки "играется" в отделениях вручную ? Будет ли загонять в минус по 7 грн в месяц если нулевой баланс, и в какую дату, момент снимается абонплата за смс-инфо?

Автоматически наврядли
Просто выделили специального мальчика, который перещелкивает СМС-инфо с закрытой карты на пока еще действующую, типа во благо клиента: "ну вы же без ИБ останетесь".
7 грн будут обязательно снимать, и в овер тоже, биллинг дето 25..26 числа. И даже если вы отключите, то при первом входе в ИБ оно опять подключится.
Поэтому дуйте в отд-е за новой МК, и требуйте новую мнгновенку на 5 лет, потом убивайте этот ИБ через саппорт и активируйте его на новую МК.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:00

Re: Ощадбанк

  clientage написав:Поэтому дуйте в отд-е за новой МК, и требуйте новую мнгновенку на 5 лет, потом убивайте этот ИБ через саппорт и активируйте его на новую МК.


уточнение: тут нужно новый счет+карта МК открывать или можно обычный перевыпуск карты по сроку на уже существующий счет МК ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 06:44

Re: Ощадбанк

Alex2007, Вам необходима действующая МК. Будет ли она перевыпущена к существующему счету или оформлена к новому — без разницы.
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MASolomko
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