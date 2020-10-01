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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:00
archvile написав:
С сегодняшнего дня в картах "Мій комфорт" вводится процент за снятие средств на любую сумму в банкомате? Кто пробовал?
Отвечу сам себе. Да, за снятие 100 грн попросили 6 грн (1% + 5 грн комиссии).
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archvile
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