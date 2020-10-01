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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1750175117521753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:00

  archvile написав:С сегодняшнего дня в картах "Мій комфорт" вводится процент за снятие средств на любую сумму в банкомате? Кто пробовал?


Отвечу сам себе. Да, за снятие 100 грн попросили 6 грн (1% + 5 грн комиссии).
archvile
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Повідомлень: 66
З нами з: 08.06.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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  #<1 ... 1750175117521753
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