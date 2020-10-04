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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:00
archvile написав:
С сегодняшнего дня в картах "Мій комфорт" вводится процент за снятие средств на любую сумму в банкомате? Кто пробовал?
Отвечу сам себе. Да, за снятие 100 грн попросили 6 грн (1% + 5 грн комиссии).
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Додано: Пон 05 жов, 2020 19:35
Olexandrovich написав:
а друге - огидного обслуговування в Ощадбанку це не відміняє
Поклав сьогодні на картку 10*100 банкнот 1996 р. - не виникло в Ощаді жодних питань.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 19:45
ricardo написав: Olexandrovich написав:
а друге - огидного обслуговування в Ощадбанку це не відміняє
Поклав сьогодні на картку 10*100 банкнот 1996 р. - не виникло в Ощаді жодних питань.
А чого б їх мали не взяти? Думаю автор дещицю не договорює про стан банкноти. Видно там є якісь питання, бо він же написав, що приватні обмінки лише з дисконтом її б узяли. Тобто скоріш за все є певні ознаки зношення - ось касика і побоялась. Хоче це звичайно її не виправдовує. Якщо є усі ознаки платіжності - мала б брати
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Пон 05 жов, 2020 19:59
ricardo написав: Olexandrovich написав:
а друге - огидного обслуговування в Ощадбанку це не відміняє
Поклав сьогодні на картку 10*100 банкнот 1996 р. - не виникло в Ощаді жодних питань.
Зря, коллекционеры за 1 100ку 2 новых дают.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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