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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1750175117521753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:00

  archvile написав:С сегодняшнего дня в картах "Мій комфорт" вводится процент за снятие средств на любую сумму в банкомате? Кто пробовал?


Отвечу сам себе. Да, за снятие 100 грн попросили 6 грн (1% + 5 грн комиссии).
archvile
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:35

Re: Ощадбанк

  Olexandrovich написав:а друге - огидного обслуговування в Ощадбанку це не відміняє
Поклав сьогодні на картку 10*100 банкнот 1996 р. - не виникло в Ощаді жодних питань.
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:45

  ricardo написав:
  Olexandrovich написав:а друге - огидного обслуговування в Ощадбанку це не відміняє
Поклав сьогодні на картку 10*100 банкнот 1996 р. - не виникло в Ощаді жодних питань.

А чого б їх мали не взяти? Думаю автор дещицю не договорює про стан банкноти. Видно там є якісь питання, бо він же написав, що приватні обмінки лише з дисконтом її б узяли. Тобто скоріш за все є певні ознаки зношення - ось касика і побоялась. Хоче це звичайно її не виправдовує. Якщо є усі ознаки платіжності - мала б брати
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:59

  ricardo написав:
  Olexandrovich написав:а друге - огидного обслуговування в Ощадбанку це не відміняє
Поклав сьогодні на картку 10*100 банкнот 1996 р. - не виникло в Ощаді жодних питань.

Зря, коллекционеры за 1 100ку 2 новых дают.
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  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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