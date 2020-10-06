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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1751175217531754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 07:36

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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:47

Re: Ощадбанк

Проверил как работает СЭП по новому у ОщАда. Никаких существенных улучшений.
Отправил вчера в 16-00. Получил сегодня в 8-12 в Моно. Все как обычно- только до обеда.
lel
 
Повідомлень: 2737
З нами з: 10.12.13
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Подякували: 297 раз.
 
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