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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:47

Re: Ощадбанк

Проверил как работает СЭП по новому у ОщАда. Никаких существенных улучшений.
Отправил вчера в 16-00. Получил сегодня в 8-12 в Моно. Все как обычно- только до обеда.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:56

Шо твориться...
Бєня здивований :)
http://finbalance.com.ua/news/sud-i-politsiya-postavili-pid-pitannya-robotu-naumova-na-posadi-hlavi-oshchadbanku
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:00

Re: Ощадбанк

На ощАдівській картці залишалось менше 100 грн, то попробував потягти форвардівською, але так як вся сума не йшла, то думав по частинам. Витяг 38, коміс 12. Всі картки якими до цього тяг форвардом комісії не мали.

З такими сервісами хіба закриватись:
Найбільше відділень у третьому кварталі закрив державний Ощадбанк - 166, скоротивши їхню загальну кількість до 1 931. Нагадаємо, у другому кварталі 2020 року українські банки закрили 304 відділення. Тоді також лідирували Ощадбанк (174) https://ua.korrespondent.net/business/e ... 0-viddilen
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:22

  Ой+ написав:На ощАдівській картці залишалось менше 100 грн, то попробував потягти форвардівською, але так як вся сума не йшла, то думав по частинам. Витяг 38, коміс 12. Всі картки якими до цього тяг форвардом комісії не мали.

У ощАда, Привата, Аваля, Востока, ОТП, Глобуса, Идеи, ПУМБа, ТАСа... -- есть комисс за сторонний манисенд :)
У ощАда есть шаровой СЭП, причем 23/7 :idea:
И у др. банок (почти всегда) есть к-л шаровая альтернатива
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:28

  clientage написав:
  Ой+ написав:На ощАдівській картці залишалось менше 100 грн, то попробував потягти форвардівською, але так як вся сума не йшла, то думав по частинам. Витяг 38, коміс 12. Всі картки якими до цього тяг форвардом комісії не мали.

У ощАда, Привата, Аваля, Востока, ОТП, Глобуса, Идеи, ПУМБа, ТАСа... -- есть комисс за сторонний манисенд :)
У ощАда есть шаровой СЭП, причем 23/7 :idea:
И у др. банок (почти всегда) есть к-л шаровая альтернатива


C дебетовой карты Идеи выход по p2p платный?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 15:45

  Kevin написав:
  clientage написав:
  Ой+ написав:На ощАдівській картці залишалось менше 100 грн, то попробував потягти форвардівською, але так як вся сума не йшла, то думав по частинам. Витяг 38, коміс 12. Всі картки якими до цього тяг форвардом комісії не мали.

У ощАда, Привата, Аваля, Востока, ОТП, Глобуса, Идеи, ПУМБа, ТАСа... -- есть комисс за сторонний манисенд :)
У ощАда есть шаровой СЭП, причем 23/7 :idea:
И у др. банок (почти всегда) есть к-л шаровая альтернатива


C дебетовой карты Идеи выход по p2p платный?

У Идеи у большинства карт с 0.5%, а то и 1% -- комисс карты
Вот для О.Карты есть поблажка на первые 5К
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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