http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
На ощАдівській картці залишалось менше 100 грн, то попробував потягти форвардівською, але так як вся сума не йшла, то думав по частинам. Витяг 38, коміс 12. Всі картки якими до цього тяг форвардом комісії не мали.
З такими сервісами хіба закриватись:
Найбільше відділень у третьому кварталі закрив державний Ощадбанк - 166, скоротивши їхню загальну кількість до 1 931. Нагадаємо, у другому кварталі 2020 року українські банки закрили 304 відділення. Тоді також лідирували Ощадбанк (174) https://ua.korrespondent.net/business/e ... 0-viddilen
Ой+ написав:На ощАдівській картці залишалось менше 100 грн, то попробував потягти форвардівською, але так як вся сума не йшла, то думав по частинам. Витяг 38, коміс 12. Всі картки якими до цього тяг форвардом комісії не мали.
У ощАда, Привата, Аваля, Востока, ОТП, Глобуса, Идеи, ПУМБа, ТАСа... -- есть комисс за сторонний манисенд У ощАда есть шаровой СЭП, причем 23/7 И у др. банок (почти всегда) есть к-л шаровая альтернатива
Ой+ написав:На ощАдівській картці залишалось менше 100 грн, то попробував потягти форвардівською, але так як вся сума не йшла, то думав по частинам. Витяг 38, коміс 12. Всі картки якими до цього тяг форвардом комісії не мали.
У ощАда, Привата, Аваля, Востока, ОТП, Глобуса, Идеи, ПУМБа, ТАСа... -- есть комисс за сторонний манисенд У ощАда есть шаровой СЭП, причем 23/7 И у др. банок (почти всегда) есть к-л шаровая альтернатива
Ой+ написав:На ощАдівській картці залишалось менше 100 грн, то попробував потягти форвардівською, але так як вся сума не йшла, то думав по частинам. Витяг 38, коміс 12. Всі картки якими до цього тяг форвардом комісії не мали.
У ощАда, Привата, Аваля, Востока, ОТП, Глобуса, Идеи, ПУМБа, ТАСа... -- есть комисс за сторонний манисенд У ощАда есть шаровой СЭП, причем 23/7 И у др. банок (почти всегда) есть к-л шаровая альтернатива
C дебетовой карты Идеи выход по p2p платный?
У Идеи у большинства карт с 0.5%, а то и 1% -- комисс карты Вот для О.Карты есть поблажка на первые 5К
clientage написав:Вот для О.Карты есть поблажка на первые 5К
А для білявки та онлайнбілявки на свої?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
clientage написав:У ощАда, Привата, Аваля, Востока, ОТП, Глобуса, Идеи, ПУМБа, ТАСа... -- есть комисс за сторонний манисенд У ощАда есть шаровой СЭП, причем 23/7 И у др. банок (почти всегда) есть к-л шаровая альтернатива
Та то тяг залишки пільги з маминої картки, а ще заморочуватись підключати цю картку до банкінгу не мав потреби. Знав би про коміс - кинув би телефон. До речі, з ідейної дебіт тяг форвардом без комісу. Держбанки подібно всю стратегію доходу бачать у комісах на максимум дій.