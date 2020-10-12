clientage Так міняв по терміну. Картка картбланш грін, в ІБ - дебіт. З чіпом і лесом, хоч тут вони і без потреби.
Хотів таку КБО, то за 100 грн.
Зажав.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 16:52
clientage Так міняв по терміну. Картка картбланш грін, в ІБ - дебіт. З чіпом і лесом, хоч тут вони і без потреби.
Хотів таку КБО, то за 100 грн.
Зажав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
|