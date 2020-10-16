clientage Так міняв по терміну. Картка картбланш грін, в ІБ - дебіт. З чіпом і лесом, хоч тут вони і без потреби.
Хотів таку КБО, то за 100 грн.
Зажав.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 16:52
clientage Так міняв по терміну. Картка картбланш грін, в ІБ - дебіт. З чіпом і лесом, хоч тут вони і без потреби.
Хотів таку КБО, то за 100 грн.
Зажав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:49
Re: Ощадбанк
Вчера как ВИП КЛИЕНТ получал деньги с карты Ощада в своем отделении, заказал $ заранее, выдал в том числе две купюры 1990 года, одну 1993 года, купюры в отличном состоянии, надо было в свою очередь сделать операций в 3 других банках, во всех трех отказались принять, зашел сегодня обратно в свое отделение, вернуть купюры, говорю, я у Вас вчера получал, хочу вернуть три купюры, и тут начался цирк, кассир сначала начала говорить, что ей такие прислали с хранилища и они такие года берут обратно только на экспертизу с конской комиссией (купюры в отличном состоянии, причина отказа взять обратно только в годе выпуска), когда я сказал кассиру, пусть пополнит мне карту и отправит обратно в хранилище эти купюры, началась уже другая песня, а я Вам их вообще вчера не давала, и откуда Вы их взяли я не знаю, надо было вчера при получении смотреть.....получается по ихнему, я им пытаюсь их подложить/подставить.
Купюры реально в отличном состоянии, похоже Ощад открыл новое направление бизнеса, впаривать купюры старого образца клиентам не знающим, не обратившим внимание или забывшим в какой стране он находится, а затем выкупать их с конской комиссией и потом снова впаривать и так по кругу.
Для меня это не сильно большая проблема и делать такой бизнес Ощаду на мне я не дам, все равно сдам их где то за границей или кто то из знакомых будет лететь в США, но сам факт что из меня Ощад пытается сделать дурака мне неприятен, тем более что у меня очень престарелая мама тоже их клиент и она вообще не разбирается в этих купюрах, а она у меня чуть что начинается паника, зачем ей такие нервы если ей подсунут такие купюры и она их не сможет поменять или вернуть обратно, да еще и потом сделают чуть ли не мошенницей мол это не их купюры и они давали ей другие хорошие.
Последнее время Ощад мне начинал нравиться, но после таких финтов ушами, Ощад сегодня получил минус двух клиентов, я с мамой перейду на обслуживание в другой банк.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:06
Re: Ощадбанк
Не расстраивайтесь, позвоните своему вип менеджеру, объясните ситуацию. А так же попробуйте их вставить в терминал Привата, он долл принимают. Но кассира надо было додавить..
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:41
Re: Ощадбанк
Я подошел к зав отделения, она развела руками, посыл был- ничего не могу сделать, но мы вас ждем снова.
Я сегодня звонил на их Вип линию, с маминого тел, ей надо было сегодня получить деньги с карты в другом отделении, ей восьмой десяток, сначала она не могла зарегиться-пожилой человек с терминалами не дружит, потом подошел ее зарегил в кассу она в их эл. очереди 172, больше часа у них в кассу висело на табло 165 номер, это при том, что в отделении три окошка кассы, в наличии деньги были в этом отделении, через час позвонил на их ВИП линию с ее тел. что бы они могли идентифицировать ее как ВИП клиента, они ничем помочь не могут, кроме совета записаться на конкретное время в другой день, как будто ей 17 лет и ходить по банкам плевое дело ...а это так можешь записаться, а денег нет, инкассация еще не привезла, все время и силы мама на проезд потратила и гарантий что получит нет, кроме того деньги нужны были сегодня, всех выгнали с отделения, стульев на улице нет, мама час просидела на холодных ступеньках-стоять ей тяжело, пока я снова не пришел и не наорал там на начальника отделения за маму, ни ВИП гор линия на которую я перед эти звонил, ни сотрудники и не думали телиться, а так сразу и кассир еще один для нее нашелся, за себя в своем отделении я говорил сегодня спокойно, но за маму я уже начал их рвать и трясти как грушу.....через полтора часа как мама прождала и наконец вышла получив деньги, на табло у них висел все тот же 165 номер в кассу, это при наличии в этом отделении трех кассовых окон.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:59
Re: Ощадбанк
Напишите всё это на Facebook, просто скопируйте текст, там Представитель неплохо реагирует, купюры Вам должны поменять. Отпишитесь, удачи!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:21
Re: Ощадбанк
Меня нет в соцсетях, специально региться ради этого-ну не знаю, меня эти купюры сильно не напрягают, в крайнем случае есть вариант с банкоматами Привата, напрягает, что из меня пытаются сделать дурака и жулика который якобы хочет обмануть бедный банк вернув или внеся на карту обратно эти купюры, которые реально находятся в отличном состояние и я когда их брал в Ощаде вчера даже не подумал, что могут быть такие проблемы с ними только из за года выпуска..... меня больше выбесила ситуация с мамой, выгнать стариков на улицу, ей восьмой десяток, заставить ее сидеть на улице и *ука за час ни один человек не прошел в кассу, как висел 165 номер, так и висел, и это при наличии трех кассовых окон.
Написал на сайте minfin, там вроде есть их представитель, посмотрим, может еще зарегюсь ради них в соцсетях и там отпишусь, мне правда от них уже ничего не надо, ни извинений, они мне не нужны, ни пояснений, ничего, они меня просто тупо выбесили в ситуации с мамой. Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине, может мне просто не везет и постоянно возникали с ним какие то непонятки, так и тут, может Ощад просто не мой банк, есть много других, зачем мне тогда тратить время, силы и энергию на сотрудничество с Альфой или Ощадом.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:33
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:38
Вот, я о чем и говорю, а у меня непонятки в Альфе были постоянные, а многим он нравится и даже не верят, что такое как у меня было с Альфой может быть.....так что скорей всего, Ощад тоже просто не мой банк, Ощад ведь тоже многим нравился и даже мне последние годы-до сегодняшнего дня, были свои моменты но в целом вполне удовлетворительно было.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:50
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:53
В отд-я нуна ходить к персмену или к своему любимому менагеру
И это касается и Алки и ощАда, да вааще любой банки
... делайте хоть что-нибудь!
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