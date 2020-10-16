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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1753175417551756> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 500 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 150 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 136 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 105 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 500 Додано: Вів 13 жов, 2020 16:52 clientage Так міняв по терміну. Картка картбланш грін, в ІБ - дебіт. З чіпом і лесом, хоч тут вони і без потреби.

Хотів таку КБО, то за 100 грн.

Зажав. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3742 З нами з: 19.04.12 Подякував: 52 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:49 Re: Ощадбанк Вчера как ВИП КЛИЕНТ получал деньги с карты Ощада в своем отделении, заказал $ заранее, выдал в том числе две купюры 1990 года, одну 1993 года, купюры в отличном состоянии, надо было в свою очередь сделать операций в 3 других банках, во всех трех отказались принять, зашел сегодня обратно в свое отделение, вернуть купюры, говорю, я у Вас вчера получал, хочу вернуть три купюры, и тут начался цирк, кассир сначала начала говорить, что ей такие прислали с хранилища и они такие года берут обратно только на экспертизу с конской комиссией (купюры в отличном состоянии, причина отказа взять обратно только в годе выпуска), когда я сказал кассиру, пусть пополнит мне карту и отправит обратно в хранилище эти купюры, началась уже другая песня, а я Вам их вообще вчера не давала, и откуда Вы их взяли я не знаю, надо было вчера при получении смотреть.....получается по ихнему, я им пытаюсь их подложить/подставить.



Купюры реально в отличном состоянии, похоже Ощад открыл новое направление бизнеса, впаривать купюры старого образца клиентам не знающим, не обратившим внимание или забывшим в какой стране он находится, а затем выкупать их с конской комиссией и потом снова впаривать и так по кругу.



Для меня это не сильно большая проблема и делать такой бизнес Ощаду на мне я не дам, все равно сдам их где то за границей или кто то из знакомых будет лететь в США, но сам факт что из меня Ощад пытается сделать дурака мне неприятен, тем более что у меня очень престарелая мама тоже их клиент и она вообще не разбирается в этих купюрах, а она у меня чуть что начинается паника, зачем ей такие нервы если ей подсунут такие купюры и она их не сможет поменять или вернуть обратно, да еще и потом сделают чуть ли не мошенницей мол это не их купюры и они давали ей другие хорошие.



Последнее время Ощад мне начинал нравиться, но после таких финтов ушами, Ощад сегодня получил минус двух клиентов, я с мамой перейду на обслуживание в другой банк. Михалыч Повідомлень: 1400 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:06 Re: Ощадбанк Михалыч написав: Вчера как ВИП КЛИЕНТ получал деньги с карты Ощада в своем отделении, заказал $ заранее, выдал в том числе две купюры 1990 года, одну 1993 года, купюры в отличном состоянии, надо было в свою очередь сделать операций в 3 других банках, во всех трех отказались принять, зашел сегодня обратно в свое отделение, вернуть купюры, говорю, я у Вас вчера получал, хочу вернуть три купюры, и тут начался цирк, кассир сначала начала говорить, что ей такие прислали с хранилища и они такие года берут обратно только на экспертизу с конской комиссией (купюры в отличном состоянии, причина отказа взять обратно только в годе выпуска), когда я сказал кассиру, пусть пополнит мне карту и отправит обратно в хранилище эти купюры, началась уже другая песня, а я Вам их вообще вчера не давала, и откуда Вы их взяли я не знаю, надо было вчера при получении смотреть.....получается по ихнему, я им пытаюсь их подложить/подставить.



Купюры реально в отличном состоянии, похоже Ощад открыл новое направление бизнеса, впаривать купюры старого образца клиентам не знающим, не обратившим внимание или забывшим в какой стране он находится, а затем выкупать их с конской комиссией и потом снова впаривать и так по кругу.



Для меня это не сильно большая проблема и делать такой бизнес Ощаду на мне я не дам, все равно сдам их где то за границей или кто то из знакомых будет лететь в США, но сам факт что из меня Ощад пытается сделать дурака мне неприятен, тем более что у меня очень престарелая мама тоже их клиент и она вообще не разбирается в этих купюрах, а она у меня чуть что начинается паника, зачем ей такие нервы если ей подсунут такие купюры и она их не сможет поменять или вернуть обратно, да еще и потом сделают чуть ли не мошенницей мол это не их купюры и они давали ей другие хорошие.



Последнее время Ощад мне начинал нравиться, но после таких финтов ушами, Ощад сегодня получил минус двух клиентов, я с мамой перейду на обслуживание в другой банк. Не расстраивайтесь, позвоните своему вип менеджеру, объясните ситуацию. А так же попробуйте их вставить в терминал Привата, он долл принимают. Но кассира надо было додавить.. Не расстраивайтесь, позвоните своему вип менеджеру, объясните ситуацию. А так же попробуйте их вставить в терминал Привата, он долл принимают. Но кассира надо было додавить.. vadymbanker Повідомлень: 593 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:41 Re: Ощадбанк vadymbanker написав: Не расстраивайтесь, позвоните своему вип менеджеру, объясните ситуацию. А так же попробуйте их вставить в терминал Привата, он долл принимают. Но кассира надо было додавить. Не расстраивайтесь, позвоните своему вип менеджеру, объясните ситуацию. А так же попробуйте их вставить в терминал Привата, он долл принимают. Но кассира надо было додавить.



Я подошел к зав отделения, она развела руками, посыл был- ничего не могу сделать, но мы вас ждем снова.



Я сегодня звонил на их Вип линию, с маминого тел, ей надо было сегодня получить деньги с карты в другом отделении, ей восьмой десяток, сначала она не могла зарегиться-пожилой человек с терминалами не дружит, потом подошел ее зарегил в кассу она в их эл. очереди 172, больше часа у них в кассу висело на табло 165 номер, это при том, что в отделении три окошка кассы, в наличии деньги были в этом отделении, через час позвонил на их ВИП линию с ее тел. что бы они могли идентифицировать ее как ВИП клиента, они ничем помочь не могут, кроме совета записаться на конкретное время в другой день, как будто ей 17 лет и ходить по банкам плевое дело ...а это так можешь записаться, а денег нет, инкассация еще не привезла, все время и силы мама на проезд потратила и гарантий что получит нет, кроме того деньги нужны были сегодня, всех выгнали с отделения, стульев на улице нет, мама час просидела на холодных ступеньках-стоять ей тяжело, пока я снова не пришел и не наорал там на начальника отделения за маму, ни ВИП гор линия на которую я перед эти звонил, ни сотрудники и не думали телиться, а так сразу и кассир еще один для нее нашелся, за себя в своем отделении я говорил сегодня спокойно, но за маму я уже начал их рвать и трясти как грушу.....через полтора часа как мама прождала и наконец вышла получив деньги, на табло у них висел все тот же 165 номер в кассу, это при наличии в этом отделении трех кассовых окон. Я подошел к зав отделения, она развела руками, посыл был- ничего не могу сделать, но мы вас ждем снова.Я сегодня звонил на их Вип линию, с маминого тел, ей надо было сегодня получить деньги с карты в другом отделении, ей восьмой десяток, сначала она не могла зарегиться-пожилой человек с терминалами не дружит, потом подошел ее зарегил в кассу она в их эл. очереди 172, больше часа у них в кассу висело на табло 165 номер, это при том, что в отделении три окошка кассы, в наличии деньги были в этом отделении, через час позвонил на их ВИП линию с ее тел. что бы они могли идентифицировать ее как ВИП клиента, они ничем помочь не могут, кроме совета записаться на конкретное время в другой день, как будто ей 17 лет и ходить по банкам плевое дело ...а это так можешь записаться, а денег нет, инкассация еще не привезла, все время и силы мама на проезд потратила и гарантий что получит нет, кроме того деньги нужны были сегодня, всех выгнали с отделения, стульев на улице нет, мама час просидела на холодных ступеньках-стоять ей тяжело, пока я снова не пришел и не наорал там на начальника отделения за маму, ни ВИП гор линия на которую я перед эти звонил, ни сотрудники и не думали телиться, а так сразу и кассир еще один для нее нашелся, за себя в своем отделении я говорил сегодня спокойно, но за маму я уже начал их рвать и трясти как грушу.....через полтора часа как мама прождала и наконец вышла получив деньги, на табло у них висел все тот же 165 номер в кассу, это при наличии в этом отделении трех кассовых окон. Михалыч Повідомлень: 1400 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:59 Re: Ощадбанк Михалыч написав: vadymbanker написав: Не расстраивайтесь, позвоните своему вип менеджеру, объясните ситуацию. А так же попробуйте их вставить в терминал Привата, он долл принимают. Но кассира надо было додавить. Не расстраивайтесь, позвоните своему вип менеджеру, объясните ситуацию. А так же попробуйте их вставить в терминал Привата, он долл принимают. Но кассира надо было додавить.



Я подошел к зав отделения, она развела руками, посыл был- ничего не могу сделать, но мы вас ждем снова.



Я сегодня звонил на их Вип линию, с маминого тел, ей надо было сегодня получить деньги с карты в другом отделении, ей восьмой десяток, сначала она не могла зарегиться-пожилой человек с терминалами не дружит, потом подошел ее зарегил в кассу она в их эл. очереди 172, больше часа у них в кассу висело на табло 165 номер, это при том, что в отделении три окошка кассы, в наличии деньги были в этом отделении, через час позвонил на их ВИП линию с ее тел. что бы они могли идентифицировать ее как ВИП клиента, они ничем помочь не могут, кроме совета записаться на конкретное время в другой день, как будто ей 17 лет и ходить по банкам плевое дело ...а это так можешь записаться, а денег нет, инкассация еще не привезла, все время и силы мама на проезд потратила и гарантий что получит нет, кроме того деньги нужны были сегодня, всех выгнали с отделения, стульев на улице нет, мама час просидела на холодных ступеньках-стоять ей тяжело, пока я снова не пришел и не наорал там на начальника отделения за маму, ни ВИП гор линия на которую я перед эти звонил, ни сотрудники и не думали телиться, а так сразу и кассир еще один для нее нашелся, за себя в своем отделении я говорил сегодня спокойно, но за маму я уже начал их рвать и трясти как грушу.....через полтора часа как мама прождала и наконец вышла получив деньги, на табло у них висел все тот же 165 номер в кассу, это при наличии в этом отделении трех кассовых окон. Я подошел к зав отделения, она развела руками, посыл был- ничего не могу сделать, но мы вас ждем снова.Я сегодня звонил на их Вип линию, с маминого тел, ей надо было сегодня получить деньги с карты в другом отделении, ей восьмой десяток, сначала она не могла зарегиться-пожилой человек с терминалами не дружит, потом подошел ее зарегил в кассу она в их эл. очереди 172, больше часа у них в кассу висело на табло 165 номер, это при том, что в отделении три окошка кассы, в наличии деньги были в этом отделении, через час позвонил на их ВИП линию с ее тел. что бы они могли идентифицировать ее как ВИП клиента, они ничем помочь не могут, кроме совета записаться на конкретное время в другой день, как будто ей 17 лет и ходить по банкам плевое дело ...а это так можешь записаться, а денег нет, инкассация еще не привезла, все время и силы мама на проезд потратила и гарантий что получит нет, кроме того деньги нужны были сегодня, всех выгнали с отделения, стульев на улице нет, мама час просидела на холодных ступеньках-стоять ей тяжело, пока я снова не пришел и не наорал там на начальника отделения за маму, ни ВИП гор линия на которую я перед эти звонил, ни сотрудники и не думали телиться, а так сразу и кассир еще один для нее нашелся, за себя в своем отделении я говорил сегодня спокойно, но за маму я уже начал их рвать и трясти как грушу.....через полтора часа как мама прождала и наконец вышла получив деньги, на табло у них висел все тот же 165 номер в кассу, это при наличии в этом отделении трех кассовых окон. Напишите всё это на Facebook, просто скопируйте текст, там Представитель неплохо реагирует, купюры Вам должны поменять. Отпишитесь, удачи! Напишите всё это на Facebook, просто скопируйте текст, там Представитель неплохо реагирует, купюры Вам должны поменять. Отпишитесь, удачи! vadymbanker Повідомлень: 593 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:21 Re: Ощадбанк vadymbanker написав: Напишите всё это на Facebook, просто скопируйте текст, там Представитель неплохо реагирует, купюры Вам должны поменять. Отпишитесь, удачи! Напишите всё это на Facebook, просто скопируйте текст, там Представитель неплохо реагирует, купюры Вам должны поменять. Отпишитесь, удачи!



Меня нет в соцсетях, специально региться ради этого-ну не знаю, меня эти купюры сильно не напрягают, в крайнем случае есть вариант с банкоматами Привата, напрягает, что из меня пытаются сделать дурака и жулика который якобы хочет обмануть бедный банк вернув или внеся на карту обратно эти купюры, которые реально находятся в отличном состояние и я когда их брал в Ощаде вчера даже не подумал, что могут быть такие проблемы с ними только из за года выпуска..... меня больше выбесила ситуация с мамой, выгнать стариков на улицу, ей восьмой десяток, заставить ее сидеть на улице и *ука за час ни один человек не прошел в кассу, как висел 165 номер, так и висел, и это при наличии трех кассовых окон.



Написал на сайте minfin, там вроде есть их представитель, посмотрим, может еще зарегюсь ради них в соцсетях и там отпишусь, мне правда от них уже ничего не надо, ни извинений, они мне не нужны, ни пояснений, ничего, они меня просто тупо выбесили в ситуации с мамой. Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине, может мне просто не везет и постоянно возникали с ним какие то непонятки, так и тут, может Ощад просто не мой банк, есть много других, зачем мне тогда тратить время, силы и энергию на сотрудничество с Альфой или Ощадом. Меня нет в соцсетях, специально региться ради этого-ну не знаю, меня эти купюры сильно не напрягают, в крайнем случае есть вариант с банкоматами Привата, напрягает, что из меня пытаются сделать дурака и жулика который якобы хочет обмануть бедный банк вернув или внеся на карту обратно эти купюры, которые реально находятся в отличном состояние и я когда их брал в Ощаде вчера даже не подумал, что могут быть такие проблемы с ними только из за года выпуска..... меня больше выбесила ситуация с мамой, выгнать стариков на улицу, ей восьмой десяток, заставить ее сидеть на улице и *ука за час ни один человек не прошел в кассу, как висел 165 номер, так и висел, и это при наличии трех кассовых окон.Написал на сайте minfin, там вроде есть их представитель, посмотрим, может еще зарегюсь ради них в соцсетях и там отпишусь, мне правда от них уже ничего не надо, ни извинений, они мне не нужны, ни пояснений, ничего, они меня просто тупо выбесили в ситуации с мамой. Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине, может мне просто не везет и постоянно возникали с ним какие то непонятки, так и тут, может Ощад просто не мой банк, есть много других, зачем мне тогда тратить время, силы и энергию на сотрудничество с Альфой или Ощадом. Михалыч Повідомлень: 1400 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:33 Михалыч написав: Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине

Вот это точно полная и 100%-ная ерунда! Тем более не сравнить с ощадом и многими другими... Вот это точно полная и 100%-ная ерунда! Тем более не сравнить с ощадом и многими другими... Vorlon Повідомлень: 9227 З нами з: 14.06.13 Подякував: 445 раз. Подякували: 980 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:38 Vorlon написав: Михалыч написав: Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине

Вот это точно полная и 100%-ная неправда! Вот это точно полная и 100%-ная неправда!



Вот, я о чем и говорю, а у меня непонятки в Альфе были постоянные, а многим он нравится и даже не верят, что такое как у меня было с Альфой может быть.....так что скорей всего, Ощад тоже просто не мой банк, Ощад ведь тоже многим нравился и даже мне последние годы-до сегодняшнего дня, были свои моменты но в целом вполне удовлетворительно было. Вот, я о чем и говорю, а у меня непонятки в Альфе были постоянные, а многим он нравится и даже не верят, что такое как у меня было с Альфой может быть.....так что скорей всего, Ощад тоже просто не мой банк, Ощад ведь тоже многим нравился и даже мне последние годы-до сегодняшнего дня, были свои моменты но в целом вполне удовлетворительно было. Михалыч Повідомлень: 1400 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:50 Vorlon написав: Михалыч написав: Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине

Вот это точно полная и 100%-ная ерунда! Тем более не сравнить с ощадом и многими другими... Вот это точно полная и 100%-ная ерунда! Тем более не сравнить с ощадом и многими другими...

не ерунда

Альфа нормальная если в отделения не ходить не ерундаАльфа нормальная если в отделения не ходить J Повідомлень: 4958 З нами з: 19.01.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:53 J написав: Vorlon написав: Михалыч написав: Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине

Вот это точно полная и 100%-ная ерунда! Тем более не сравнить с ощадом и многими другими... Вот это точно полная и 100%-ная ерунда! Тем более не сравнить с ощадом и многими другими...

не ерунда

Альфа нормальная если в отделения не ходить не ерундаАльфа нормальная если в отделения не ходить

В отд-я нуна ходить к персмену или к своему любимому менагеру

И это касается и Алки и ощАда, да вааще любой банки В отд-я нуна ходить к персмену или к своему любимому менагеруИ это касается и Алки и ощАда, да вааще любой банки ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32621 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2598 раз. Подякували: 3819 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1753175417551756> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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