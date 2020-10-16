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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1753175417551756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:54

Михалыч
Якщо ви є клієнтом ПРивату - вікдрийте в ньому доларовий Приват-Вклад і через зелений термінал привату поповніть його.

Або в якийсь обмінник здати
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:02

  clientage написав:
  J написав:Альфа нормальная если в отделения не ходить

В отд-я нуна ходить к персмену или к своему любимому менагеру :P
И это касается и Алки и ощАда, да вааще любой банки

не, меня как-то не устраивает когда персмен Альфы начинает орать на клиента
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:13

Re: Ощадбанк

Сравнивать ощад с аллой - это как грешное с праведным.
Абсолютно разные лиги
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:14

  greenozon написав:Михалыч
Якщо ви є клієнтом ПРивату - вікдрийте в ньому доларовий Приват-Вклад і через зелений термінал привату поповніть його.

Або в якийсь обмінник здати


Я за эти варианты знаю, они в хорошем состоянии, настоящие, меня напрягла ситуация, что мне их якобы вчера не давали, купюры непонятно откуда у меня взялись и я хочу впарить их банку, чуть ли не жулик получается, а они принимают купюры такого года только на экспертизу и с комиссией.....вы за них получили уже не плоху комиссию до меня, кто то ведь Вам сдал ее на экспертизу до меня, откуда она взялась в Вашем хранилище раз Вы принимаете эти года только на экспертизу и с комиссией, не выдавайте тогда такие купюры обратно клиентам, меняйте их в штатах на новые купюры и и выдавайте новые клиентам, а то мне вчера выдали часть новыми, а часть старыми, комиссию, что Вы взяли за экспертизу до меня, минимум десять раз хватит что бы отправить в сша эти купюры и получить обратно новые, а не выдавать их снова клиентам после экспертизы.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:25

  mustbe написав:Сравнивать ощад с аллой - это как грешное с праведным.
Абсолютно разные лиги


Работа отделений Альфы, не лучше Ощада, тем более для стариков, в отличие от Альфы Ощад хоть особо не впаривает им всякие ненужные вещи в которых они не разбираются, не понимают да еще и платные.
Михалыч
 
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