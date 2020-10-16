Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:14

greenozon написав: Михалыч

Якщо ви є клієнтом ПРивату - вікдрийте в ньому доларовий Приват-Вклад і через зелений термінал привату поповніть його.



Або в якийсь обмінник здати Якщо ви є клієнтом ПРивату - вікдрийте в ньому доларовий Приват-Вклад і через зелений термінал привату поповніть його.Або в якийсь обмінник здати

Я за эти варианты знаю, они в хорошем состоянии, настоящие, меня напрягла ситуация, что мне их якобы вчера не давали, купюры непонятно откуда у меня взялись и я хочу впарить их банку, чуть ли не жулик получается, а они принимают купюры такого года только на экспертизу и с комиссией.....вы за них получили уже не плоху комиссию до меня, кто то ведь Вам сдал ее на экспертизу до меня, откуда она взялась в Вашем хранилище раз Вы принимаете эти года только на экспертизу и с комиссией, не выдавайте тогда такие купюры обратно клиентам, меняйте их в штатах на новые купюры и и выдавайте новые клиентам, а то мне вчера выдали часть новыми, а часть старыми, комиссию, что Вы взяли за экспертизу до меня, минимум десять раз хватит что бы отправить в сша эти купюры и получить обратно новые, а не выдавать их снова клиентам после экспертизы.