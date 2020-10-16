Михалыч
Якщо ви є клієнтом ПРивату - вікдрийте в ньому доларовий Приват-Вклад і через зелений термінал привату поповніть його.
Або в якийсь обмінник здати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:54
Михалыч
Якщо ви є клієнтом ПРивату - вікдрийте в ньому доларовий Приват-Вклад і через зелений термінал привату поповніть його.
Або в якийсь обмінник здати
+50грн !
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:02
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:13
Re: Ощадбанк
Сравнивать ощад с аллой - это как грешное с праведным.
Абсолютно разные лиги
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:14
Я за эти варианты знаю, они в хорошем состоянии, настоящие, меня напрягла ситуация, что мне их якобы вчера не давали, купюры непонятно откуда у меня взялись и я хочу впарить их банку, чуть ли не жулик получается, а они принимают купюры такого года только на экспертизу и с комиссией.....вы за них получили уже не плоху комиссию до меня, кто то ведь Вам сдал ее на экспертизу до меня, откуда она взялась в Вашем хранилище раз Вы принимаете эти года только на экспертизу и с комиссией, не выдавайте тогда такие купюры обратно клиентам, меняйте их в штатах на новые купюры и и выдавайте новые клиентам, а то мне вчера выдали часть новыми, а часть старыми, комиссию, что Вы взяли за экспертизу до меня, минимум десять раз хватит что бы отправить в сша эти купюры и получить обратно новые, а не выдавать их снова клиентам после экспертизы.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:25
Работа отделений Альфы, не лучше Ощада, тем более для стариков. В Альфе можешь зайти в отделение, зарегиться, смотришь вроде и очереди нет, а сидеть можешь и чес, ждать пока твой номер высветится, пока не поторопишь тоже могут не чесаться и в отличие от Альфы Ощад хоть особо не впаривает старикам всякие ненужные вещи в которых они не разбираются, не понимают да еще и платные.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:45
никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:48
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:51
Re: Ощадбанк
это понятно, но они мне ведь втирали, что они такие года берут только на экспартизу и якобы не выдавали и не могли мне вчера выдать поэтому и менять или принимать/зачислять их на карту обратно не будут.....но, что они мне говорили, от того я отталкиваюсь и пишу.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:55
Так в любом отделении любого банка можно потерять кучу времени.
Тем более - старикам.
Решение - на поверхности: поменьше ходить в отделения.
Пришёл один раз, потратил час, получил карту - и 2-3 года просто рубишь с неё дивиденды.
Основное отличие: алла зарабатывает сама и даёт заработать клиентам.
Ощад - просто измывается над пенсами
Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:57
Да это просто классика ощада: выдать мусор, и после отхода клиента от кассы на 1м - не принимать эти же деньги назад, даже через минуту.
Или приём на депозит "через лупу" и отбраковыванием даже за мелочи - а возврат депозита столетним хламом.
И впаривание страховок - аж гай шумит. Иногда даже не говорят, что это страховка, а просто говорят "комиссия"
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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