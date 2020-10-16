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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1754175517561757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 00:00

  J написав:
  ol_zy написав:,
никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое...

они даже на новых синих сотках находят какие-то невидимые пятна и нехотят их брать


Купюры не порванные, не писанные, без пятен, не светятся-без грибка т.е. в отличном состояние, кассир когда я сказал зачислите мне их обратно на карту, даже не смотрела их состояние, она сразу сказала, что они такие года берут только на экспертизу с комиссией.....т.е. это у них происходит такой круговорот, сначала они берут такие купюры якобы на экспертизу с комиссией, потом впаривают их клиентам снова и уже эти клиенты вынуждены идти к ним снова сдавать на экспертизу с комиссией и так по кругу пока они реально не станут ветхими и непригодными согласно нормативам НБУ и тогда они их отправляют в штаты и меняют на новые.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 00:38

  Михалыч написав:
  ol_zy написав:никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое...


это понятно, но они мне ведь втирали, что они такие года берут только на экспартизу и якобы не выдавали и не могли мне вчера выдать поэтому и менять или принимать/зачислять их на карту обратно не будут.....но, что они мне говорили, от того я отталкиваюсь и пишу.

так вы не свой для этой кассиршы/нача, потому и втирали...
одним словом - ощАД. Я пока еще клиентом ощАДа, как физ.лицо, стать не созрел - хоть и начей двух отделений знаю... Хотя в далеком 2006 сдавал доллары (относительно крупную сумму) в одном банке с лучшим курсом - отказались взять пару купюр - начали втирать про экспертизу - я сказал не не надо и через дорогу сдал эти купюры в ощаде, там курс был чуть похуже на на 2 купюрах это было не критично.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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