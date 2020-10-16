ol_zy написав:, никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое...
они даже на новых синих сотках находят какие-то невидимые пятна и нехотят их брать
Купюры не порванные, не писанные, без пятен, не светятся-без грибка т.е. в отличном состояние, кассир когда я сказал зачислите мне их обратно на карту, даже не смотрела их состояние, она сразу сказала, что они такие года берут только на экспертизу с комиссией.....т.е. это у них происходит такой круговорот, сначала они берут такие купюры якобы на экспертизу с комиссией, потом впаривают их клиентам снова и уже эти клиенты вынуждены идти к ним снова сдавать на экспертизу с комиссией и так по кругу пока они реально не станут ветхими и непригодными согласно нормативам НБУ и тогда они их отправляют в штаты и меняют на новые.
ol_zy написав:никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое...
это понятно, но они мне ведь втирали, что они такие года берут только на экспартизу и якобы не выдавали и не могли мне вчера выдать поэтому и менять или принимать/зачислять их на карту обратно не будут.....но, что они мне говорили, от того я отталкиваюсь и пишу.
так вы не свой для этой кассиршы/нача, потому и втирали... одним словом - ощАД. Я пока еще клиентом ощАДа, как физ.лицо, стать не созрел - хоть и начей двух отделений знаю... Хотя в далеком 2006 сдавал доллары (относительно крупную сумму) в одном банке с лучшим курсом - отказались взять пару купюр - начали втирать про экспертизу - я сказал не не надо и через дорогу сдал эти купюры в ощаде, там курс был чуть похуже на на 2 купюрах это было не критично.