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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1754175517561757 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 500 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 150 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 136 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 105 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 500 Додано: Суб 17 жов, 2020 00:00 J написав: ol_zy написав: ,

никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое... никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое...

они даже на новых синих сотках находят какие-то невидимые пятна и нехотят их брать они даже на новых синих сотках находят какие-то невидимые пятна и нехотят их брать



Купюры не порванные, не писанные, без пятен, не светятся-без грибка т.е. в отличном состояние, кассир когда я сказал зачислите мне их обратно на карту, даже не смотрела их состояние, она сразу сказала, что они такие года берут только на экспертизу с комиссией.....т.е. это у них происходит такой круговорот, сначала они берут такие купюры якобы на экспертизу с комиссией, потом впаривают их клиентам снова и уже эти клиенты вынуждены идти к ним снова сдавать на экспертизу с комиссией и так по кругу пока они реально не станут ветхими и непригодными согласно нормативам НБУ и тогда они их отправляют в штаты и меняют на новые. Купюры не порванные, не писанные, без пятен, не светятся-без грибка т.е. в отличном состояние, кассир когда я сказал зачислите мне их обратно на карту, даже не смотрела их состояние, она сразу сказала, что они такие года берут только на экспертизу с комиссией.....т.е. это у них происходит такой круговорот, сначала они берут такие купюры якобы на экспертизу с комиссией, потом впаривают их клиентам снова и уже эти клиенты вынуждены идти к ним снова сдавать на экспертизу с комиссией и так по кругу пока они реально не станут ветхими и непригодными согласно нормативам НБУ и тогда они их отправляют в штаты и меняют на новые. Михалыч Повідомлень: 1402 З нами з: 01.03.16 Подякував: 20 раз. Подякували: 412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 00:38 Михалыч написав: ol_zy написав: никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое... никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое...



это понятно, но они мне ведь втирали, что они такие года берут только на экспартизу и якобы не выдавали и не могли мне вчера выдать поэтому и менять или принимать/зачислять их на карту обратно не будут.....но, что они мне говорили, от того я отталкиваюсь и пишу. это понятно, но они мне ведь втирали, что они такие года берут только на экспартизу и якобы не выдавали и не могли мне вчера выдать поэтому и менять или принимать/зачислять их на карту обратно не будут.....но, что они мне говорили, от того я отталкиваюсь и пишу.

так вы не свой для этой кассиршы/нача, потому и втирали...

одним словом - ощАД. Я пока еще клиентом ощАДа, как физ.лицо, стать не созрел - хоть и начей двух отделений знаю... Хотя в далеком 2006 сдавал доллары (относительно крупную сумму) в одном банке с лучшим курсом - отказались взять пару купюр - начали втирать про экспертизу - я сказал не не надо и через дорогу сдал эти купюры в ощаде, там курс был чуть похуже на на 2 купюрах это было не критично. так вы не свой для этой кассиршы/нача, потому и втирали...одним словом - ощАД. Я пока еще клиентом ощАДа, как физ.лицо, стать не созрел - хоть и начей двух отделений знаю... Хотя в далеком 2006 сдавал доллары (относительно крупную сумму) в одном банке с лучшим курсом - отказались взять пару купюр - начали втирать про экспертизу - я сказал не не надо и через дорогу сдал эти купюры в ощаде, там курс был чуть похуже на на 2 купюрах это было не критично. СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506 ol_zy

Повідомлень: 6316 З нами з: 20.01.15 Подякував: 392 раз. Подякували: 641 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 10:53 J написав: Vorlon написав: Михалыч написав: Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине

Вот это точно полная и 100%-ная ерунда! Тем более не сравнить с ощадом и многими другими... Вот это точно полная и 100%-ная ерунда! Тем более не сравнить с ощадом и многими другими...

не ерунда

Альфа нормальная если в отделения не ходить не ерундаАльфа нормальная если в отделения не ходить я вам больше того скажу, Альфа отличный банк если с ним дело не иметь. я вам больше того скажу, Альфа отличный банк если с ним дело не иметь. посетитель Повідомлень: 177 З нами з: 22.12.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 11:04 Вкладчик1234 написав: Михалыч написав: ol_zy написав: никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое... никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое...



это понятно, но они мне ведь втирали, что они такие года берут только на экспартизу и якобы не выдавали и не могли мне вчера выдать поэтому и менять или принимать/зачислять их на карту обратно не будут.....но, что они мне говорили, от того я отталкиваюсь и пишу. это понятно, но они мне ведь втирали, что они такие года берут только на экспартизу и якобы не выдавали и не могли мне вчера выдать поэтому и менять или принимать/зачислять их на карту обратно не будут.....но, что они мне говорили, от того я отталкиваюсь и пишу.

Да это просто классика ощада: выдать мусор, и после отхода клиента от кассы на 1м - не принимать эти же деньги назад, даже через минуту.

Или приём на депозит "через лупу" и отбраковыванием даже за мелочи - а возврат депозита столетним хламом.



И впаривание страховок - аж гай шумит. Иногда даже не говорят, что это страховка, а просто говорят "комиссия" Да это просто классика ощада: выдать мусор, и после отхода клиента от кассы на 1м - не принимать эти же деньги назад, даже через минуту.Или приём на депозит "через лупу" и отбраковыванием даже за мелочи - а возврат депозита столетним хламом.И впаривание страховок - аж гай шумит. Иногда даже не говорят, что это страховка, а просто говорят "комиссия"

Это точно.С валютой у ощада проблемы.Какие купюры не принеси в любом случае 10-20% отбраковывают.Причем свои же выданные ранее не берут.Ну и по выдаче всё выше сказано.Страховка да, это сказка ))) пока на третий раз не рявкнешь что не нужна - не доходит. Это точно.С валютой у ощада проблемы.Какие купюры не принеси в любом случае 10-20% отбраковывают.Причем свои же выданные ранее не берут.Ну и по выдаче всё выше сказано.Страховка да, это сказка ))) пока на третий раз не рявкнешь что не нужна - не доходит. посетитель Повідомлень: 177 З нами з: 22.12.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 жов, 2020 11:27 Вообще не понимаю, зачем нормальному человеку быть клиентом в этом ущербном банке. Разве что отделения на каждом шагу. А так мазохизм какой-то. Отримай бонус за оформлення картки:

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Повідомлень: 1074 З нами з: 15.02.20 Подякував: 120 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1754175517561757 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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