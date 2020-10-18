Додано: Суб 17 жов, 2020 00:00

J написав: ol_zy написав: ,

никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое... никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое...

они даже на новых синих сотках находят какие-то невидимые пятна и нехотят их брать они даже на новых синих сотках находят какие-то невидимые пятна и нехотят их брать

Купюры не порванные, не писанные, без пятен, не светятся-без грибка т.е. в отличном состояние, кассир когда я сказал зачислите мне их обратно на карту, даже не смотрела их состояние, она сразу сказала, что они такие года берут только на экспертизу с комиссией.....т.е. это у них происходит такой круговорот, сначала они берут такие купюры якобы на экспертизу с комиссией, потом впаривают их клиентам снова и уже эти клиенты вынуждены идти к ним снова сдавать на экспертизу с комиссией и так по кругу пока они реально не станут ветхими и непригодными согласно нормативам НБУ и тогда они их отправляют в штаты и меняют на новые.