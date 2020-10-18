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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1755175617571758>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 00:00

  J написав:
  ol_zy написав:,
никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое...

они даже на новых синих сотках находят какие-то невидимые пятна и нехотят их брать


Купюры не порванные, не писанные, без пятен, не светятся-без грибка т.е. в отличном состояние, кассир когда я сказал зачислите мне их обратно на карту, даже не смотрела их состояние, она сразу сказала, что они такие года берут только на экспертизу с комиссией.....т.е. это у них происходит такой круговорот, сначала они берут такие купюры якобы на экспертизу с комиссией, потом впаривают их клиентам снова и уже эти клиенты вынуждены идти к ним снова сдавать на экспертизу с комиссией и так по кругу пока они реально не станут ветхими и непригодными согласно нормативам НБУ и тогда они их отправляют в штаты и меняют на новые.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 00:38

  Михалыч написав:
  ol_zy написав:никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое...


это понятно, но они мне ведь втирали, что они такие года берут только на экспартизу и якобы не выдавали и не могли мне вчера выдать поэтому и менять или принимать/зачислять их на карту обратно не будут.....но, что они мне говорили, от того я отталкиваюсь и пишу.

так вы не свой для этой кассиршы/нача, потому и втирали...
одним словом - ощАД. Я пока еще клиентом ощАДа, как физ.лицо, стать не созрел - хоть и начей двух отделений знаю... Хотя в далеком 2006 сдавал доллары (относительно крупную сумму) в одном банке с лучшим курсом - отказались взять пару купюр - начали втирать про экспертизу - я сказал не не надо и через дорогу сдал эти купюры в ощаде, там курс был чуть похуже на на 2 купюрах это было не критично.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:53

  J написав:
  Vorlon написав:
  Михалыч написав:Это как у меня с Альфой, вот многие хвалят, а для меня лично это Альфа худший банк в Украине

Вот это точно полная и 100%-ная ерунда! Тем более не сравнить с ощадом и многими другими...

не ерунда
Альфа нормальная если в отделения не ходить
я вам больше того скажу, Альфа отличный банк если с ним дело не иметь.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:04

  Вкладчик1234 написав:
  Михалыч написав:
  ol_zy написав:никто их на экспертизу не сдавал - от своих они берут и не только такое...


это понятно, но они мне ведь втирали, что они такие года берут только на экспартизу и якобы не выдавали и не могли мне вчера выдать поэтому и менять или принимать/зачислять их на карту обратно не будут.....но, что они мне говорили, от того я отталкиваюсь и пишу.

Да это просто классика ощада: выдать мусор, и после отхода клиента от кассы на 1м - не принимать эти же деньги назад, даже через минуту.
Или приём на депозит "через лупу" и отбраковыванием даже за мелочи - а возврат депозита столетним хламом.

И впаривание страховок - аж гай шумит. Иногда даже не говорят, что это страховка, а просто говорят "комиссия"

Это точно.С валютой у ощада проблемы.Какие купюры не принеси в любом случае 10-20% отбраковывают.Причем свои же выданные ранее не берут.Ну и по выдаче всё выше сказано.Страховка да, это сказка ))) пока на третий раз не рявкнешь что не нужна - не доходит.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 11:27

Вообще не понимаю, зачем нормальному человеку быть клиентом в этом ущербном банке. Разве что отделения на каждом шагу. А так мазохизм какой-то.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 15:19

Ощадбанк

Кто собирается свифтовку входящую получать на свой карт. счёт в Ощаде, сообщите, хочу пару моментов донести.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 16:53

Re: Ощадбанк

Шановні форумчани! Мій комфорт було зняття з карти безкоштовне. Пробував зараз зняти - комісія. Вввели комісію чи якийсь ліміт на зняття?
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+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:01

  Ethereum написав:Шановні форумчани! Мій комфорт було зняття з карти безкоштовне. Пробував зараз зняти - комісія. Вввели комісію чи якийсь ліміт на зняття?

Ввели коміс на Мою карту в Моєму банку.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:02

Re: Ощадбанк

  Ethereum написав:Ввели комісію чи якийсь ліміт на зняття?
Ага, з 1 жовтня оновилися тарифи :lol:
https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... aryf-inshe
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:03

Лікнеп...як юзати Мій банк.
https://www.oschadbank.ua/ua/yak-vygidno-korystuvatys-kartkou
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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