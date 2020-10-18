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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1755175617571758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:04

  Квесторе_поверніться написав:Лікнеп...як юзати Мій банк.
https://www.oschadbank.ua/ua/yak-vygidno-korystuvatys-kartkou

Для чайників.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34788
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:07

  Квесторе_поверніться написав:Лікнеп...як юзати Мій банк.
https://www.oschadbank.ua/ua/yak-vygidno-korystuvatys-kartkou

По-моему к слову выгодно лучше всего подходит не использовать Ощад вообще :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 9245
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 984 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:09

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Лікнеп...як юзати Мій банк.
https://www.oschadbank.ua/ua/yak-vygidno-korystuvatys-kartkou

По-моему к слову выгодно лучше всего подходит не использовать Ощад вообще :lol:

Якщо є Приват і Ощад ...то який іспользовать а який не іспользовать? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34788
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:14

Квесторе_поверніться
Съездить в область и стать клиентом более интересных банков :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 9245
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 984 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:16

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Съездить в область и стать клиентом более интересных банков :roll:

Це які зараз найбільш цікаві і з якими продуктами?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34788
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1745 раз.
 
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  #<1 ... 1755175617571758
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