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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:59
Re: Ощадбанк
clientage, уже нет регламента отправки до 12:00 и до 15:00?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:16
Re: Ощадбанк
дошло за 4 часа на пумб, уж переживать начал
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:24
Кошти на Моєму рахунку доступні миттєво потягнуті з привязаної карти СоСо.
Хоч плати хоч обналюй.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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