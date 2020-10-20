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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 жов, 2020 13:59
Re: Ощадбанк
clientage, уже нет регламента отправки до 12:00 и до 15:00?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:16
Re: Ощадбанк
дошло за 4 часа на пумб, уж переживать начал
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:24
Кошти на Моєму рахунку доступні миттєво потягнуті з привязаної карти СоСо.
Хоч плати хоч обналюй.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:59
Re: Ощадбанк
Я свифтовку 5 дней ждал на Ощад, в связи с непонятным swift кодом Ощада(теперь понятным), вот здесь попереживать можно, а сеп это такое - игрушки детские.
Додано: Сер 21 жов, 2020 17:59
Персмен мужа говорил о 3-х выпусках из Ада в день: первый выпуск после 09:00 - выпускают всё то что отправлялось после 15-ти предыдущего дня до 9 утра, второй - после 12-ти выпускают то что отправлялось с 9 до 12-ти, третий - после 15-ти - выпускают то что отправлялось с 12 до 15-ти
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:06
А розкажіть алгоритм? Можливо згодиться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 21 жов, 2020 18:35
Re: Ощадбанк
Реквизиты в ощад24/7 уже верные, после моего листа Банку, можете смело отправлять себе свифтофку, комиссии же нет, были бы деньги...
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