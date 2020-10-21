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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1757175817591760>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
150
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
136
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
105
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
64
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
45
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:13

gonzo, 20 ..30мин
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:59

Re: Ощадбанк

clientage, уже нет регламента отправки до 12:00 и до 15:00?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:16

Re: Ощадбанк

дошло за 4 часа на пумб, уж переживать начал
gonzo
 
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Хоч плати хоч обналюй.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:59

Re: Ощадбанк

gonzo написав:дошло за 4 часа на пумб, уж переживать начал
Я свифтовку 5 дней ждал на Ощад, в связи с непонятным swift кодом Ощада(теперь понятным), вот здесь попереживать можно, а сеп это такое - игрушки детские.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 17:59

  MASolomko написав:clientage, уже нет регламента отправки до 12:00 и до 15:00?

Персмен мужа говорил о 3-х выпусках из Ада в день: первый выпуск после 09:00 - выпускают всё то что отправлялось после 15-ти предыдущего дня до 9 утра, второй - после 12-ти выпускают то что отправлялось с 9 до 12-ти, третий - после 15-ти - выпускают то что отправлялось с 12 до 15-ти
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:06

  vadymbanker написав:
gonzo написав:дошло за 4 часа на пумб, уж переживать начал
Я свифтовку 5 дней ждал на Ощад, в связи с непонятным swift кодом Ощада(теперь понятным), вот здесь попереживать можно, а сеп это такое - игрушки детские.

А розкажіть алгоритм? Можливо згодиться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 18:35

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:
  vadymbanker написав:
gonzo написав:дошло за 4 часа на пумб, уж переживать начал
Я свифтовку 5 дней ждал на Ощад, в связи с непонятным swift кодом Ощада(теперь понятным), вот здесь попереживать можно, а сеп это такое - игрушки детские.

А розкажіть алгоритм? Можливо згодиться.
Реквизиты в ощад24/7 уже верные, после моего листа Банку, можете смело отправлять себе свифтофку, комиссии же нет, были бы деньги...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:30

  vadymbanker написав:Реквизиты в ощад24/7 уже верные

СЕП відправлений на Лайк'ю (по реквізитам з Ощад24/7) повернувся в Моно у зв'язку з неправильними реквізитами :mrgreen:

У відділенні сказали, що цю картку можна поповнити лише по номеру, а по реквізитами зась. Думаю, що туплять але експериментувати не було потреби в цьому місяці.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 12:44

Ощадбанк

KVV написав:
  vadymbanker написав:Реквизиты в ощад24/7 уже верные

СЕП відправлений на Лайк'ю (по реквізитам з Ощад24/7) повернувся в Моно у зв'язку з неправильними реквізитами :mrgreen:

У відділенні сказали, що цю картку можна поповнити лише по номеру, а по реквізитами зась. Думаю, що туплять але експериментувати не було потреби в цьому місяці.
Речь шла о валютных счетов.
Хотя по гривневым счетам/платежам, никогда проблем у меня не было в Ощаде, заводил и выводил большие суммы, все срабатывает как в Швейцарском банке)
Востаннє редагувалось vadymbanker в Чет 22 жов, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
vadymbanker
 
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