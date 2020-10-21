Та я зрозумів, що про валюту.... але я більше про те, що реквізити взяті з ощада не завжди гарантія успіху.
А так да - СЕПи з/на ощад ходять справно на мої рахунки, а от на дитячу не хоче.
З якого банку відправляли свіфт щоб вже зовсім без комісії?
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:57
Та я зрозумів, що про валюту.... але я більше про те, що реквізити взяті з ощада не завжди гарантія успіху.
А так да - СЕПи з/на ощад ходять справно на мої рахунки, а от на дитячу не хоче.
З якого банку відправляли свіфт щоб вже зовсім без комісії?
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:16
Re: Ощадбанк
Без комиссии свифтовка, имеется ввиду со стороны получателя, т.е. со стороны Ощада. Исходящая свифтовка вроде, как всегда есть у банка отправителя, где бы он не был..
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