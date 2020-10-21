Та я зрозумів, що про валюту.... але я більше про те, що реквізити взяті з ощада не завжди гарантія успіху.
А так да - СЕПи з/на ощад ходять справно на мої рахунки, а от на дитячу не хоче.
З якого банку відправляли свіфт щоб вже зовсім без комісії?
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:57
Та я зрозумів, що про валюту.... але я більше про те, що реквізити взяті з ощада не завжди гарантія успіху.
А так да - СЕПи з/на ощад ходять справно на мої рахунки, а от на дитячу не хоче.
З якого банку відправляли свіфт щоб вже зовсім без комісії?
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:16
Re: Ощадбанк
Без комиссии свифтовка, имеется ввиду со стороны получателя, т.е. со стороны Ощада. Исходящая свифтовка вроде, как всегда есть у банка отправителя, где бы он не был..
Додано: Чет 22 жов, 2020 14:48
Вхід грошенят Пишка забезпечив без комісії.
А от вихід лише 2 рази в місяць великих сум.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 16:29
Re: Ощадбанк
Как по мне, вполне достаточно двух раз в месяц, больше это уже признаки чего-то не порядочного.
Додано: Чет 22 жов, 2020 16:44
Как по мне - признаком чего-то непорядочного являются любые попытки банка как либо ограничивать клиентов в использовании их средствами - введением лимитов, ограничением мизерным количеством осуществления оплаты раций, введением заград.тарифов. Банки подчас забывают что это они существуют для клиентов, а не наоборот. Создание различных неудобств клиенту никак не добавляет банку вистов
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